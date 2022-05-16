Eurovision tarihinin en çok dinlenen şarkıları açıklandı

BU YIL UKRAYNA KAZANDI

İtalya'da bu yıl 66'ıncısı düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu kazandı. Sam Ryder "Space Man" ile ikinci; Chanel "SloMo" ile üçüncü oldu.

Eurovision'u geçen yıl kazanan İtalya'nın, Torino kentindeki Pala Olimpico salonunda ev sahipliği yaptığı bu yılki yarışmanın finalinde, 25 ülkeden temsilci yer aldı.

Eurovision şarkı yarışması finali, İtalya'nın şehri Torino'da bulunan Pala Alpitour'da yapıldı. 41 ülkenin katıldığı yarışmada Norveç, İsviçre, Yunanistan, Ermenistan, Ukrayna, İzlanda, Moldova, Litvanya, Hollanda, Portekiz, Çekya, Belçika, Polonya, Azerbaycan, Estonya, Finlandiya, İsveç, Avustralya, Sırbistan ve Romanya finale kaldı.