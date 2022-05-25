Eurovision'da skandal: Oylarda usulsüzlük

Milliyet'ten Can Şişman'ın haberine göre; EBU'dan gelen resmi açıklamadan sonra birçok kişinin kafasında ise başka bir soru işareti oluştu. EBU neden usulsüzlük yaptığı tespit edilen bu 6 ülkenin puanlarını komple iptal etmek hatta söz konusu 6 ülkeyi cezalandırıp diskalifiye etmek yerine neden bu 6 ülke için farklı bir yedek toplu sonuç, bir 'algoritmik puan' duyurdu? Yarışma finalinde bu 6 ülkenin jüri puanları geçersiz sayıldı ve ikinci yarı finalde geriye kalan 12 ülkenin verdikleri puan sıralamasına göre sonucu değiştirmeyecek, bahsi geçen 6 ülke bu yarı finalde hiç yarışmamış gibi kabul edilerek 'ortalama puanlar' hesaplandı.