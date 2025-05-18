Eurovision'u kazanan JJ (Johannes Pietsch) kimdir, nereli, kaç yaşında?

Avusturya temsilcisi JJ, 69. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı oldu ve böylece önümüzdeki sene Eurovision'a Avusturya ev sahipliği yapacak. Sesi ve şarkısı çok beğenilen JJ, Viyana'da doğdu ancak Dubai'de büyüdü. İşte, JJ hakkında detaylar...