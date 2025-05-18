Eurovision'u kazanan JJ (Johannes Pietsch) kimdir, nereli, kaç yaşında?

Sahne adı JJ olan Johannes Pietsch, ''Wasted Love'' adlı şarkı ile İsviçre Basel'de düzenlenen Eurovision'da birinciliği elde etti. Genç şarkıcı 436 puanla kazandı. Eurovision takipçileri ise ''JJ kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında?'' şeklinde sorulara yanıt arıyor.

Eurovision'u kazanan JJ (Johannes Pietsch) kimdir, nereli, kaç yaşında? - 1

Avusturya temsilcisi JJ, 69. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı oldu ve böylece önümüzdeki sene Eurovision'a Avusturya ev sahipliği yapacak. Sesi ve şarkısı çok beğenilen JJ, Viyana'da doğdu ancak Dubai'de büyüdü. İşte, JJ hakkında detaylar...

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Eurovision'u kazanan JJ (Johannes Pietsch) kimdir, nereli, kaç yaşında? - 2

JJ (JOHANNES PİETSCH) KİMDİR?

Johannes Pietsch, 2001 yılında Viyana'da dünyaya geldi ancak Dubai'de büyüdü. 2021'de katıldığı Starmania'da dikkat çeken yarışmacı, Viyana Devlet Operası'nda sahneye çıkıyor.

Eurovision'u kazanan JJ (Johannes Pietsch) kimdir, nereli, kaç yaşında? - 3

Die Zauberflöte, Von der Liebe Tod ve Tschick gibi eserlerle çalıştı. Viyana Müzik ve Sanat Özel Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren JJ'nin İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerine hakim olduğu biliniyor.

Genç şarkıcı ''Wasted Love'' şarkısı ile 2025 Eurovision'da birinci oldu.

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