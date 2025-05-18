Eurovision'u kazanan JJ (Johannes Pietsch) kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sahne adı JJ olan Johannes Pietsch, ''Wasted Love'' adlı şarkı ile İsviçre Basel'de düzenlenen Eurovision'da birinciliği elde etti. Genç şarkıcı 436 puanla kazandı. Eurovision takipçileri ise ''JJ kimdir, gerçek adı nedir, kaç yaşında?'' şeklinde sorulara yanıt arıyor.
Avusturya temsilcisi JJ, 69. Eurovision şarkı yarışmasının kazananı oldu ve böylece önümüzdeki sene Eurovision'a Avusturya ev sahipliği yapacak. Sesi ve şarkısı çok beğenilen JJ, Viyana'da doğdu ancak Dubai'de büyüdü. İşte, JJ hakkında detaylar...