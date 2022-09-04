Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı

İzmir'de 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan Gülşen konserinde sanatçının ev hapsinde olması nedeniyle ekibi sahneye çıktı.