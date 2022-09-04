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Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı

Haberler - DHA | 04.09.2022 - 10:32

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) çerçevesinde düzenlenecek 'İEF Çim Konserleri'nde konser vermesi planlanan şarkıcı Gülşen'in ev hapsinde bulunması nedeniyle şarkıcının orkestra ve vokal grubu sahne aldı.

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı - 1

İzmir'de 91'inci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı ve Terra Madre Anadolu İzmir kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. 2- 11 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta devam edecek Çim Konserleri kapsamında yapılması planlanan konserinde sanatçının ev hapsinde olması nedeniyle ekibi sahneye çıktı.

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı - 2

Şarkıcının ev hapsi nedeniyle sahneye çıkamadığı için Gülşen'in, Sinem Akkaya ve Fatma Gaye Biçer’den oluşan vokal grubu ve orkestrası sahne aldı.

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı - 3

Orkestra ve vokaller, Gülşen’in kliplerinden bir seçkinin gösterimi ile sahneye çıktı ve Yurtta Aşk Cihanda Aşk şarkısı ile açılış yaptı.

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı - 4

"Bu akşamki Gülşen konserimize hoş geldiniz" diyen vokal ekibi, "Sizlere Gülşen’in sevgisini getirdik, hep beraber söyleyelim, biz de sevgimizi ona gönderelim" dedi.

Ev hapsinde olan Gülşen'in yerine sahneye orkestra ve vokal grubu çıktı - 5

Gülşen şarkılarının seslendirildiği, kliplerinin gösterildiği konsere, fuar ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi. Alanda toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

N-LIFE HABERLERİ

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