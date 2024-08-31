Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler

SAKIN SES ÇIKARMA

Başrollerinde James McAvoy ile Mackenzie Davis'in yer aldığı "Sakın Ses Çıkarma" filmi için geri sayım başladı.

Amerikalı bir aile, tatilde arkadaş oldukları büyüleyici bir İngiliz ailenin cennet gibi malikânesinde hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiğinde, rüya gibi başlayan tatil kısa sürede karmaşık bir psikolojik kâbusa dönüşür.

Film 13 Eylül'de sinemalarda.