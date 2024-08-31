Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler

Eylül ayında aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...

Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler - 1

BETERBÖCEK BETERBÖCEK

Tim Burton'ın 1988'deki kült filmi Beetlejuice'un merakla beklenen devam filmi "Beterböcek Beterböcek" 6 Eylül'de sinemalarda.

Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler - 2

CAMBAZ

Maika Monroe ile Nicolas Cage'in başrollerini paylaştığı Longlegs adlı korku filmi, 6 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler - 3

HELLBOY: THE CROOKED MAN

Brian Taylor'ın yönetmenliği üstlendiği film, Hellboy efsanesini geri getiriyor. Filmde,  Hellboy, 1950'lerde Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'nun yeni ajanı Bobbie Jo Song ile birlikte Appalachian Dağları'nda mahsur kalır.

Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler - 4

SAKIN SES ÇIKARMA 

Başrollerinde James McAvoy ile Mackenzie Davis'in yer aldığı "Sakın Ses Çıkarma" filmi için geri sayım başladı. 

Amerikalı bir aile, tatilde arkadaş oldukları büyüleyici bir İngiliz ailenin cennet gibi malikânesinde hafta sonunu geçirmek üzere davet edildiğinde, rüya gibi başlayan tatil kısa sürede karmaşık bir psikolojik kâbusa dönüşür.

Film 13 Eylül'de sinemalarda.

Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler - 5

THE MOUSE TRAP

Simon Phillips, Nick Biskupek, James Laurin'in rol aldığı film yılın merak edilen korku filmlerinde. Yapım, 20 Eylül'de sinemalarda.

Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler - 6

TRANSFORMERS: BAŞLANGIÇ

Başrollerinde Chris Hemsworth, Scarlett Johansson ve Keegan-Michael Key gibi isimlerin yer aldığı Transformers: Başlangıç filmi için geri sayım başladı. 

Film, daha önce arkadaş olan Optimus Prime ve Megatron'un anlatılmamış başlangıç ​​hikayesini konu alıyor.

Josh Cooley'nin yönetmen koltuğunda oturduğu film, 20 Eylül'de vizyona girecek.

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