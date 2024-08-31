Eylül ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler
Eylül ayında aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...
BETERBÖCEK BETERBÖCEK
Tim Burton'ın 1988'deki kült filmi Beetlejuice'un merakla beklenen devam filmi "Beterböcek Beterböcek" 6 Eylül'de sinemalarda.
Orijinal kadroda Beterböcek karakteriyle hafızalara kazınan Michael Keaton rolüne geri dönerken; Winona Ryder Lydia Deetz’e ve Catherine O'Hara ise Delia Deetz rolüne yeniden canlandırıyor.