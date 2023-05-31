Ezra Miller "The Flash"ın devam filmi için vazgeçilmez

"The Flash" filmi ile "Fantastik Canavarlar" serisinin başrol oyuncusu Ezra Miller, kabarık suç dosyasına rağmen Hollywood'un vazgeçilmezi olarak kalmaya devam ediyor.
Warner Bros'un 16 Haziran'da vizyona girmeyi bekleyen "The Flash" filminin başrolünde Ezra Miller yer alıyor. Devam filminin çekilmesi halinde, son dönemde pek çok tartışmalı konuyla gündeme gelen Miller'ın yeniden filmin yıldızı olup olamayacağı merak konusuydu.
Filmin yönetmeni Andy Muschietti, devam filminin çekilmesi halinde Miller'sız bir kadro planı olmadığını açıkladı.
Muschiett, "The Discourse" adlı podcast yayınında, "Devam filmi çekilirse, evet The Flash'ı yine Ezra oynar. O karakteri onun kadar iyi oynayacak başka biri olduğunu sanmıyorum. Karakterin tasvirini mükemmel bir şekilde yapıyor" dedi.
Peki Ezra Miller neden son dönemde tartışılan bir isim haline geldi? 30 yaşındaki Amerikalı oyuncunun suç listesi kabarık.
Hawaii'de defalarca saldırı suçundan tutuklandı; Almanya'da bir kadını tacizle, İzlanda'da birini boğmakla, Vermont'ta üç küçük çocuk ve annesini "güvenli olmayan bir çevrede" alıkoymakla suçlandı.
Ünlü aktör, Vermont'ta hırsızlıktan ceza aldı, 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla suçlandı.