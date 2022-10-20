Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 17. Roma Film Festivali kapsamında, yönetmenliğini Fatih Akın'ın üstlendiği 'Rheingold' filminin prömiyeri yapıldı.

Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 1

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 17. Roma Film Festivali kapsamında, Rheingold filminin prömiyeri Auditorium Parco della Musica'da yapıldı.

Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 2

Etkinliğe, Duvara Karşı, Solino, Yaşamın Kıyısında gibi filmleriyle dünyaca tanınan Türk yönetmen Fatih Akın da katıldı. 

Fatih Akın'ın 27 Ekim'de gösterime girecek olan son filminin başrollerinde Mona Pirzad, Uğur Yücel, Xatar ve Emilio Sakraya yer alıyor. 

Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 3

Oyuncu Mona Pirzad, İranlı kadınların protestolarına destek vererek, kırmızı halıda "kadın hayat özgürlük" yazan bir döviz taşıdı. 

İşte galada görüntülenen diğer ünlü isimler...

Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 4

Hüseyin Top

Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 5

Arman Kashani

Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 6

Emilio Sakraya ve Anna Lena Klenke

Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 7
Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 8
Fatih Akın 17. Roma Film Festivali'nde - 9

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