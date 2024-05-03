Fatih Sultan Mehmet'in şahsi eşyaları Topkapı Sarayı'nda sergileniyor

Yine Bellini tarafından çizilen ve Fatih Sultan Mehmet ile oğlu Cem Sultan'ın resmedildiği varsayılan tablo da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2020'de Londra'daki bir müzayededen satın alınarak İstanbul Belediye Sarayı'nda sergilenmeye başladı.

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İtalyan sanatçı Costanzo de Ferrara'ya yaptırdığı, ön yüzeyinde "Bizans İmparatoru Muhammed" yazan ve dünyada sadece 4 adet bulunan madalyon da 2023'te İBB tarafından satın alınıp İstanbul Belediye Sarayı'na getirildi.