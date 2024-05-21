Fatih'in "tılsımlı madalyonu" 1,4 milyon sterline satıldı
Londra'da açık artırmaya çıkan Fatih Sultan Mehmet'in "tılsımlı madalyonu" 1,4 milyon sterline alıcı buldu.
Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon, Londra'daki açık artırmada 1,4 milyon sterline (yaklaşık 57 milyon lira) satıldı.
Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de alıcısını buldu.