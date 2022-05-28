Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi

Say, Tunceli'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Bu yöreden çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlarla tanışmışımdır. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu, aydın insanlar olduğu ile hep gurur duymuşumdur." ifadelerini kullandı.