Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA | 28.05.2022 - 21:13 - Son Güncelleme : 28.05.2022 - 21:21

Piyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğanın korunması ve farkındalık yaratılması için verdiği konser yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 1

Ovacık Belediyesi tarafından organize edilen konser, Çakmaklı köyü civarında Munzur Çayı kıyısında düzenlendi.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 2

, konser öncesi yaptığı konuşmada, kentte ve müzikseverlerin arasında olmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 3

Kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür eden Say, "Munzur Çayı'nın temiz ve özgür akması için naçizane katkılarımız, sizinle dayanışma içinde olduğumuzu ve sizin yalnız olmadığınızı belirtmek için buradayız." dedi.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 4

Say, 'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Bu yöreden çok fazla insanla tanıştım ve hep aydın insanlarla tanışmışımdır. Dersimlilerin ne kadar çok kitap okuduğunu, aydın insanlar olduğu ile hep gurur duymuşumdur." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 5

Konuşmaların ardından sahne alan Say ile solist Serenad Bağcan, Nazım Hikmet, Ömer Hayyam, Metin Altıok, Cemal Süreya, Can Yücel, Turgut Uyar, Aziz Nesin, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Muhyiddin Abdal'a ait eserlerin yanı sıra yöreye ait ezgileri seslendirdi.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 6

Yaklaşık 10 bin kişinin ilgiyle izlediği konser, 1,5 saat sürdü.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 7

Konseri, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de izledi.

Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 8
Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 9
Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 10
Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 11
Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 12
Fazıl Say, Munzur Çayı kıyısında konser verdi - 13

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