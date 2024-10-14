Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek"
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasındaki soyadı krizi devam ediyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Tayfur, babasının 50 milyon dolar istediğini öne sürdü. Ferdi Tayfur'un avukatı konuyla ilgili açıklamada bulundu.
"BENDEN 50 MİLYON TL İSTEDİ"
Kızı Tuğçe'nin düğününe gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor. Tayfur, kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.
Tuğçe Tayfur da "Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" diyerek babasının kendisinden 50 milyon dolar istediğini öne sürmüştü.