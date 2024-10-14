Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek"

TARTIŞMAYA NECLA NAZIR DA DAHİL OLDU

Öte yandan Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu. Nazır şu açıklamayı yapmıştı:

"Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var."

Usta oyuncu "Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız" dedi.

"SENİ, EVLADINA DÜŞMAN BİR BABA İLAN ETTİLER"

Nazır "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullandı.