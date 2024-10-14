Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek"

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasındaki soyadı krizi devam ediyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Tayfur, babasının 50 milyon dolar istediğini öne sürdü. Ferdi Tayfur'un avukatı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek" - 1

"BENDEN 50 MİLYON TL İSTEDİ"

Kızı Tuğçe'nin düğününe gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor. Tayfur, kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

Tuğçe Tayfur da "Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" diyerek babasının kendisinden 50 milyon dolar istediğini öne sürmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek" - 2

"BU KÜLLİYEN YALANDIR"

Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sosyal medya hesabında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine karşı 50 milyon TL'lik bir dava açtığımız söylenmiştir ancak bu külliyen yalandır. Böyle bir davamız yoktur. Halkımızın gözünün içine baka baka yalan söylemeye devam etmektedirler. Dolayısıyla bizim açtığımız dava, yalnızca marka ve patent ile ilgilidir. Herhangi birinden alacak talebimiz bulunmamaktadır. Bu konuda hala kötü bir algı yaratmaya çalışan her iki şahıstan da kanun önünde hesabımızı sormaya devam edeceğiz."

Ferdi Tayfur, avukatının açıklamasını "Avukatım gerekli açıklamayı yapmıştır. Bununla birlikte son kez söylemek isterim ki, babamın evladı dahi olsa bu saatten sonra, yargının önünde attığı iftiraların hesabını verecektir. Boş teneke, çok ses çıkartır!" notuyla paylaştı.

Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek" - 3

TARTIŞMAYA NECLA NAZIR DA DAHİL OLDU

Öte yandan Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu.  Nazır şu açıklamayı yapmıştı:

"Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var."

Usta oyuncu "Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız" dedi.

"SENİ, EVLADINA DÜŞMAN BİR BABA İLAN ETTİLER"

Nazır "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek" - 4

NE OLMUŞTU?

Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenelrden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Ferdi Tayfur ile kızı arasında sular durulmuyor! "Attığı iftiraların hesabını verecek" - 5

"TAYFUR SOYİSMİMİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ"

36 yaşındaki Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim." dedi.

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