Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu

Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un, kızı Tuğçe'nin "Tayfur" soyadını kullanmasına karşı çıkmasının ardından Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya katıldı. Nazır "Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" dedi.

Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu - 1

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın arasındaki gerilim sürüyor. Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu - 2

"BU, ÖZ BABAMIN SOYADI"

Babasının kararının ardından Tuğçe Tayfur şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlığa geldiğimde susamıyorum. Gerçekten deniyorum susmayı. Dosya içeriğini benden gizlediler. İsim hakkı falan için. Çok merak ettim. 'Üzülmeyeceğim' dedim. Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım, biliyor musunuz? Yüzüm kızardı. Utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?"

"ZATEN TUĞÇE TAYFUR BİR MARKA"

Tuğçe Tayfur sözlerine "Utandım, yemin ediyorum utandım. Şoka girdim. Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin ki. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun, güzel yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Şoktayım. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin ya? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma, çok saçma bir şey. Zaten Tuğçe Tayfur bir marka. Böyleydi zaten. Sanatçılığın ile soyadımın ne alakası var yahu? " diye devam etti.

Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu - 3

Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya katıldı.

Necla Nazır "Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken, küçük bebekler, anneler, babalar öldürülürken kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum" dedi.

Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu - 4

"EVLADIM SÖZ KONUSU OLDUĞU İÇİN BU KIRMIZI ÇİZGİM"

Nazır sözlerine şöyle devam etti:

"Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabi ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim. Benim evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var."

Usta oyuncu "Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız" dedi.

Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu - 5

"SENİ, EVLADINA DÜŞMAN BİR BABA İLAN ETTİLER"

Nazır "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu - 6

NE OLMUŞTU?

Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yapmıştı:

"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenelrden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

"TAYFUR SOYİSMİMİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ"

36 yaşındaki Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim." dedi.

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