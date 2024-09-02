Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu
Usta şarkıcı Ferdi Tayfur'un, kızı Tuğçe'nin "Tayfur" soyadını kullanmasına karşı çıkmasının ardından Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya katıldı. Nazır "Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" dedi.
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur Aydın arasındaki gerilim sürüyor. Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.