Ferdi Tayfur ile kızının soyadı tartışmasına Necla Nazır da dahil oldu

"BU, ÖZ BABAMIN SOYADI"

Babasının kararının ardından Tuğçe Tayfur şu ifadeleri kullandı:

"Haksızlığa geldiğimde susamıyorum. Gerçekten deniyorum susmayı. Dosya içeriğini benden gizlediler. İsim hakkı falan için. Çok merak ettim. 'Üzülmeyeceğim' dedim. Dosyanın içeriğini gördüğümde utandım, biliyor musunuz? Yüzüm kızardı. Utandım. Tuğçe Tayfur Store bir marka. Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?"

"ZATEN TUĞÇE TAYFUR BİR MARKA"

Tuğçe Tayfur sözlerine "Utandım, yemin ediyorum utandım. Şoka girdim. Tuğçe Tayfur benim, sen değilsin ki. Ben, Feydi Tayfur Store açmadım. Kendi adıma açtım ve istediğin gibi oldu. 'Sahneyi bırak, zaten çizim yapıyorsun, güzel yapıyorsun' dedin. Kocam da arkamda durdu. Şoktayım. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Halkın sanatçısı değil misin ya? İstediğin talep geri çevrildi. Çünkü, saçma, çok saçma bir şey. Zaten Tuğçe Tayfur bir marka. Böyleydi zaten. Sanatçılığın ile soyadımın ne alakası var yahu? " diye devam etti.