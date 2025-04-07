Ferdi Tayfur, memleketi Adana'da unutulmadı! Sabahçı Kahvesi sergisi açıldı

FESTİVAL BOYUNCA ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, şu ifadeleri kullandı:

“Ferdi Tayfur, ülkemiz için çok kıymetli bir değerdir. Kendisini çok yakın zamanda kaybettik. Sadece Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin çok sevdiği muhteşem bir ses, çok değerli bir karakter, önemli bir isim. Ona saygı bağlamında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde bir Ferdi Tayfur dokunuşu olması gerektiğini düşündük.

Bu anlamda arkadaşlarımız Adana'da Kültür Yolu Festivali'ni deneyimleyecek misafirlerimiz için Ferdi Tayfur'un kıyafetlerinden, eşyalarından, plaklarından ve filmlerinden oluşan güzel bir enstalasyon sergisi hazırladılar. Ayrıca hazırladığımız Ferdi Tayfur belgeseli de izlenecek. Kendisini bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Misafirlerimiz müzemizde festival kapsamındaki tüm sergilerimizi 9 gün boyunca ücretsiz bir şekilde gezebilecekler."