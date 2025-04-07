Ferdi Tayfur, memleketi Adana'da unutulmadı! Sabahçı Kahvesi sergisi açıldı
KKültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 3 ay önce yaşamını yitiren Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur (79) unutulmadı. Ünlü sanatçı için Sabahçı Kahvesi adıyla, doğup-büyüdüğü kentin müzesinde açılan enstalasyon sergisi, festival boyunca ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Yüreğir ilçesine bağlı o dönem köy olan Taşçı Mahallesi’nde doğan ve babasını kaybetmesinin ardından evin geçimini sağlamak için küçük yaşlarda tarlada çalışan, muavinlik yapan ve giyim malzemeleri alıp satmak için gittiği İstanbul'da müzikle tanışarak yaşamı değişen sanatçı Ferdi Tayfur, doğup büyüdüğü kentte düzenlenen büyük festivalde de unutulmadı.