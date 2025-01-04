Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti

Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan törende ünlü isimler Tayfur'u uğurladı. Anma törenine katılmayan Necla Nazır ile Tuğçe Tayfur ise Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ne gitti. Tuğçe Tayfur, babasının tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu. Usta ismin tabutu başında kızı Tuğçe Tayfur ve diğer aile üyeleri arasında gergin anlar yaşandı. Ünlü sanatçı, İstanbul'da kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 1

Usta sanatçı  Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle 2 Ocak'ta hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 2

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur’a ilk veda Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 3

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor" gibi şarkılarıyla tanınan sanatçının cenazesi, tören için buraya getirildi.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 4

FERDİ TAYFUR CENAZE TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Ferdi Tayfur'un sevenleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00 itibariyle başlayan törende toplandı.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 5

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Törende açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Böylesi bir kaybı söze dökebilmek çok zor. Bir devrin insanları onun şarkılarıyla rahatlamış, onunla konuşup anlaşmıştı. Şimdi gelin de Ferdi Tayfur'u söze dökün, hakkıyla dillendirin. Bazen bir isim sözler için ağır kalıyor. Bence Ferdi Tayfur ancak böyle anlatılabilir.  Arabesk kültürünün insanımızda bu denli büyük kabul görmesi ve onun içinden Ferdi Tayfur’u ayrı bir yere koyması asla tesadüf olarak görülemez. Bu aziz millet, herkesi ailesinden biri olarak kabullenmez. Beğeni farklı bir şey. Severek, saygı duyarak kabullenmek, sanatçının büyüklüğüne onaydır. Sesi güzeldi, şarkıları güzeldi ama aslen en önemlisi halkının karşısında duruşu güzeldi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine, yol arkadaşlarına başınız sağ olsun diyor, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 6

"BİRBİRİMİZİ HEP ÇOK SEVDİK"

Orhan Gencabay, Ferdi Tayfur için "O benim dostumdu, kardeşimdi" ifadelerini kullandı.

Tayfur'un çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Gencebay, "Gerçekten kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılaştı. Benim çok eski arkadaşımdı, kardeşimdi. 75 yılında Ferdi kardeşim çok çalışmalar yapıyordu. Halkımız muazzam bir ilgi gösterdi" dedi. 

1970'li yıllarda kendilerini "Ferdici ve Orhancı" diye ayırdıklarından söz eden Gencebay, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çeşitli yalanlar söylediler. Çok iyi dosttuk. O benim sevgili kardeşim. Sevgili kardeşim, bu dünyadaki görevini çok güzel yaptı ve göçtü. Sanatçıyı yaşayalım ki sanat yaşasın" açıklamasında bulundu.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 7

"ARABESK MÜZİK PRENSİNİ KAYBETTİ"

Gözyaşlarını tutamayan İbrahim Tatlıses de 

"Ben rahmetli ile görüntülü bir görüşme yaptım bir hafta önce… Mekanı cennet olsun. Şunu söyleyebilirim; arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Gerçekten bir prensti. Oradaki hayatı da en rahat şekilde geçsin inşallah. Herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarda, sanatçıya minder atılırdı. Sonra öğrendik ki o minderle tezahüratmış. Minder atılmayan sanatçı sanatçı değilmiş. Fuarın prensiydi. Fuar ondan soruluyordu. Ferdi Tayfur hayranları ölümüne var. Prens sana uğurlar olsun" sözleriyle Tayfur'a veda etti.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 8

"FERDİ TAYFUR'UN KONSER RİTÜELİ BENİM SAYEMDE BOZULDU"

Kral Grup Başkanı Mehmet Akbay, NTV'de yayınlanan Gece Gündüz programı sunucusu Ömer Vatanartıran'a  konuştu ve Ferdi Tayfur'a şu sözlerle veda etti:

"Yıl 1992'de Dalaman'da çok düşük bir ihtimalle Ferdi Tayfur ile röportaj yapmak için havaalanına gittim. Sağ olsun beni kırmadı, yarım saat bir röportaj yaptık ve ben ona 'Sizin karşınıza çok daha iyi bir şekilde çıkacağım' dedim. Ferdi abi ile çok güzel organizasyonlar yaptık biri de Gülhane konseridir. Yüz binlerce kişi vardı orada. Ferdi abinin ritüeli var, asla kendini anons ettirmez. Ben o gün sunucuydum, 'seni anons edeceğim' dedim. O da 'ben böyle bir şey yapmıyorum' dese de beni kıramadı. Onun ritüelini ben bozdum. Konserde bir orkestra şefi gibidir. Zaten şarkının yüzde 10'unu söyleyebilir, konsere gelenler hep bir ağızdan söylerdi. Adeta bir halk kahramanıydı. Son dönemde kendi istediği için sahnelerden uzaklaştı.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 9

"BİRLİKTE ÇOK ANILAR PAYLAŞTIK"

Ahmet Selçuk İlkan ise "20-30 yıllık bir mazimiz var. Birlikte çok anılar paylaştık. Benim için çok özeldi. Hangi şarkısını söylesem ezbere bilirler. Baba özlemi vardı hep, 'Ah bir baba diyemedim' derdi. Bir diğer özlemi ise okuyamamasıydı. Yaradan onu öylesine güzel ödüllendirdi ki o babası olmayan, öğretmen olamayan Ferdi Tayfur, hem müzik dünyasının öğretmeni oldu hem de herkes ona 'Ferdi baba' dedi. Adana'da bir kültür sanat müzesi yapılıyor onun adına keşke açılışında olabilseydi. Ama seni yaşatacak neler var neler... Bir gün gitsen bile hatıran yeter" dedi.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 10

Tayfur'un ilk Gülhane konserinin unutulmaz anılardan biri olduğunu değinen İlkan, şöyle anlattı:

"Bir pazar günü için, ilk gece, ilk teklifi Ferdi Tayfur'a yapmışlardı. Yaklaşık 8-10 yıldır sahneye çıkmıyordu. Onu Tarabya'dan aldık. Bizim o zaman korumalarımız yok. Arabayı ben kullanıyorum. Sağda Ferdi Tayfur. İlk defa Gülhane'de konsere çıkacak, 7-8 sene sonra. Sirkeci'ye vardığımızda, Gülhane'den Sirkeci'ye doğru gelen bir kalabalık gördük. Ferdi Tayfur büyük bir acı ve şaşkınlık içinde, üzülerek bana döndü, 'Görüyor musun, galiba unutulmuşum. Bak, beni beklemiyorlar. İnsanlar, geri dönüyor.' dedi. Bu arada avukatı Bülent'i gördü. 'Bülent sen de mi beni beklemiyorsun, gidiyorsun? Nasıl yaparsın bunu bana?' dedi. Büyük acı, keder ve şaşkınlık içinde, hiç kimsenin olmadığını, konserinin boş olduğunu sanıyordu. Avukat Bülent dedi ki 'Ferdi abi girebiliyorsan sen gir. Biz giremedik.' Şaşırdık yaklaştık 100 bine yakın insan meğer Ferdi Tayfur'u bekliyormuş. O kalabalık, geri dönenlermiş. O keder bir anda, sevince dönüştü. Birbirimize sarıldık ve oradan telefonlar açarak, ambulanslarda polis arabalarıyla içeri girmiştik. Müthiş bir konserdi. Gülhane konserlerinin ilk başlangıcı böyle olmuştu. İlk açılışı yapmıştı. O da bu kadar büyük kalabalık beklemiyordu. Hayatının dönüm noktalarından biriydi. Çok mutlu bir günümüzdü. Bugün de en acılı günümüzde, o mutlu günü anarak teselli buluyorum. Ömür boyu kalbimizde yaşatacağız. Son yazdığımız şarkıda olduğu gibi, 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' diyorum. Onun hatırası, adı, şanı yaşayacak, inanıyorum." 

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 11

"HALA İNANAMIYORUM"

Şarkıcı Umut Akyürek de Tayfur için "Ülkemizin başı sağ olsun. Gerçek bir sanatçıyı, gerçek bir halk ozanını, duruşuyla ve tavrıyla örnek birini kaybettik. Hastaydı ama hala inanamıyorum öldüğüne" dedi.

Usta oyuncu Halil Ergün de "Trınaklarıyla hayatı zorladı ve iz bırakan sanatçılardan oldu. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 12

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürüldü.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 13

ANMA TÖRENİNE KATILMADI, CAMİYE GELDİ

Anma törenine katılmayan Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur ise camiye geldi.

Babasının tabutuna sarılan Tuğçe Tayfur, gözyaşlarına boğuldu.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 14

FERDİ TAYFUR’UN TABUTU BAŞINDA GERGİNLİK

Ferdi Tayfur’un cenazesi öncesinde Barbaros Hayrettin Paşa Camisi avlusunda gergin anlar da yaşandı.

Tayfur’un küs olduğu belirtilen kızı, tabutun başına gelince diğer aile üyeleri tepki gösterdi.

O esnada aile Tayfur’un aile üyelerinden birinin, “O buraya gelmeyecek.” diye bağırdığı duyuldu.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 15

DEVLET BAHÇELİ DE CENAZE TÖRENİNDE

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve  Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Barbaros Hayrettin Paşa Cami'ndeki cenaze törenine katıldı.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 16

CENAZE NAMAZI KILINDI

Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde cenaze namazı kılındı ve usta sanatçının naaşı defnedilmek üzere Yeniköy Mezarlığı'na götürüldü.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 17

Dualar eşliğinde omuzlarda taşınan Ferdi Tayfur'u sevenleri "Hatıran Yeter" şarkısıyla uğurladı.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 18

Ferdi Tayfur'un Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde düzenlenen cenazesinde adeta  izdiham yaşandı.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 19

BÜYÜK OĞLU BAYGINLIK GEÇİRDİ

Usta sanatçıya yıllar önce böbreğini veren büyük oğlu Timur Turanbayburt baygınlık geçirdi.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı: Arabesk müzik prensini kaybetti - 20

YENİKÖY'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ünlü sanatçı, İstanbul'da kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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