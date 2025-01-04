Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur için, ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Anma törenine, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, İbrahim Tatlıses, Halil Ergün, Mehmet Akdağ ve Fatih Kısaparmak gibi birçok ünlü isim katıldı. Tayfur’un konuşmadığı kızı Tuğçe Tayfur ise törende yer almadı.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti.