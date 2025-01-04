Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ferdi Tayfur için, ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Anma törenine, Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, İbrahim Tatlıses, Halil Ergün, Mehmet Akdağ ve Fatih Kısaparmak gibi birçok ünlü isim katıldı. Tayfur’un konuşmadığı kızı Tuğçe Tayfur ise törende yer almadı.

Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor" gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçı Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada - 2

Usta sanatçı Ferdi Tayfur için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada - 3

Tayfur'un sevenlerinin akın ettiği anma töreninine başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.

Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada - 4

Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, İbrahim Tatlıses, Halil Ergün, Mehmet Akdağ, Umut Akyürek, Şebnem Kısaparmak, Gökhan Güney, Fatih Kısaparmak ve Yavuz Bingöl gibi ünlü isimler Tayfur'u uğurlamaya geldi.

Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada - 5

Usta ismin kızları Tuğba Dınız ve Funda Doğrul da anma töreninde yer aldı.

Törene, konuşmadığı kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur'un ise katılmadığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da törene katıldı.

Ferdi Tayfur'u son yolculuğunda yalnız bırakmadılar: Ünlü isimler bir arada - 6

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Ferdi Tayfur’un naaşı ikindide Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne götürülecek. Kılınacak namazın ardından Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedilecek.

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