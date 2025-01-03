Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor

Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Tayfur'un cenazesi cumartesi günü Yeniköy'de defnedilecek. Sanatçının memleketi Adana'daki eski komşuları ve sevenleri üzüntülerini dile getirdi.

Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - 1

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - 2

"SIK SIK GELİP BİZİ SORUYORDU"

Tayfur'un ailesinin mahallede birkaç evde kiracı olarak kaldığını aktaran Atiz, şöyle konuştu:

"Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı çok severdi. Mahallemize gelip giderdi. 4-5 yıl önce uzun kapüşonlu montla geldi. Sokakta duruyordum, benimle sohbet etti. Önce kapüşon nedeniyle tanımadım, çıkartınca tanıdım, birbirimize sarıldık, sohbet ettik. Bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye, mahalleme bakmaya geldim, sık sık gelirim.' dedi. Hatta çıkardı bana harçlık verdi. 'Üstüne başına elbise al, Adana'nın, mahallemizin çocukları giyinmeyi severler.' dedi. Mahallem adına Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgünüz. Mahalleye desteğini yardımlarını çekmedi, destek verdi. Sık sık gelip bizi soruyordu."

Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - 3

"ÇOK KİŞİYE YARDIM ETTİ, DÖRT DÖRTLÜK İNSANDI"

Mahalle sakini 66 yaşındaki Kemal Kav da Tayfur'un ünlü olmadan önce yaşadığı mahallede babasının kahvesine sık sık geldiğini anlattı.

Tayfur'un mahallede kirada oturdukları bir evi gösteren Kav, "Ferdi Bey mahallemizin çocuğu, kapı komşumuz, kirvemiz. Gelip kahvede saz çalardı, çalışırdı. O, Müslüm Gürses hepsi yanımızdaydı. Zaman zaman hep görüşürdük. Annesi, babası burada otururdu. Buradan geçerken uğrardı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük." diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - 4

"ÜNLÜ OLDUKTAN SONRA GELİRDİ"

Kasım Eroğlu (62) da Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi mahallemizin medarıiftiharıydı. Üzgünüz, yasını tutuyoruz. Sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Zerrin Avcı da Tayfur'un ailesinin bir dönem evlerinde kiracı olarak oturduğunu dile getirdi.

Ferdi Tayfur'un çok iyi bir insan olduğunu anlatan Avcı, "Dünden beri çok üzgünüm. Cenazesi burada olsa giderdim. Dünya iyisi insanlardı. Ünlü olduktan sonra gelirdi. Burada Kurban Bayramı'nda koyun dağıttı." değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - 5

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Tayfur'un cenazesinin bulunduğu Antalya'dan kalkan uçak, saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na indi. Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınlarınca teslim alınacak.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edilmişti. Tayfur, aynı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - 6

CENAZA TÖRENİ YARIN

Tayfur'un cenazesi cumartesi günü Yeniköy'de defnedilecek. Sanatçının Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı, cenaze işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Tayfur için cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleneceğini bildirdi.

Tayfur'un cenazesinin aynı gün son yolcuğuna uğurlanacağını aktaran Gözalıcı, "Tören sonrası Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek." ifadesini kullandı.

Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - 7

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ferdi Tayfur'un "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle vefat ettiği belirtildi. Hastaneden yapılan açıklama şu şekilde:

"Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur’un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bilindiği gibi sanatçımız, 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastanemize getirilmiş; daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinus temizliği için ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen bugün akşam saat 19:38’de sanatçımız hayata gözlerini yumdu.

Ferdi Tayfur, sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olarak hafızalarımızda yer etti. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz."

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