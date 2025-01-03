Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor
Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Tayfur'un cenazesi cumartesi günü Yeniköy'de defnedilecek. Sanatçının memleketi Adana'daki eski komşuları ve sevenleri üzüntülerini dile getirdi.
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençliğinin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.