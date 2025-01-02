Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Ferdi Tayfur paylaşımları...
Usta sanatçı Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü isimler Ferdi Tayfur'un vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...