Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatının ardından ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin Ferdi Tayfur paylaşımları...

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 1

Usta sanatçı Ferdi Tayfur (79), Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Ünlü isimler Ferdi Tayfur'un vefat haberinin ardından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 2

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefat haberini üzüntüyle öğrendim.Bu mübarek günde aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur, yorumladığı şarkılarıyla, besteleriyle yaşamaya devam edecek… Kendisine Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 3

SEVİM EMRE

"Her zaman saygınla Orhan Baba'ya sevgi dolu anılar bıraktın. Nurlarda uyu. Hak yolun aydınlık, mekanın cennet olsun sevgili Ferdi Tayfur. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Sanatçılar ölmez her zaman gök yüzünde parlar. Eserlerinle anılacak, yaşatılacaksın."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 4

ALİ ATAY

"Yaktı beni"

BURAK AKSAK

"Sen hep bizimleydin, her şey için teşekkürler Ferdi Tayfur"

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 5

GÖKHAN TEPE

"Arabeskin en kıymetli sanatçılarından Ferdi Tayfur'un acı haberini aldık. Çok üzgünüm , Allah mekânını cennet etsin… Kıymetli ailesine , sevenlerine baş sağlığı dilerim. Ülkemizin başı sağ olsun…Asla unutulmayacaksın…"

RAFET EL ROMAN

"Arabesk Müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Bir sürü şarkısıyla çocukluk yıllarımdan bu günlere dokunan bu büyük sanatçı, ismi ve eserleriyle her zaman kalbimizde yaşayacak. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 6

NİLÜFER

"Az önce vefatını öğrendim. Çok üzüldüm. Ferdi beyle bir Avrupa turnesinde birlikteydik. Kulaklığını kulaklarına takar üstünde çalıştığı şarkılarını dinlerdi. Az konuşurdu, çok saygılı, çok efendi ve mütevazı biriydi. Konserlerde 'Ferdi, Ferdi' sesleriyle inlerdi, yıkılırdı alkıştan koca salon. Bir daha karşılaşmadık hiç, konuşmadık. Bugün alınca vefat haberini onu böyle anmak, rahmet dilemek istedim. Huzur içinde uyu Ferdi Baba."

YALÇIN DÜMER

"Bir dönem bitti. Çok severdim. İnsandı... Abiydi...Hiç unutmuyorum 'Batan Güneş' filmini izlemek için okulu kırmış iki saat sıra beklemiştik. Sonra abi kardeş olduk rüya gibi..."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 7

MAHSUN KIRMIZIGÜL

"Ferdi Tayfur’un ölümünü az önce öğrendim. Çocukluğumdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. “Son Sabah” filmini izledikten sonra günlerce etkisinden çıkamamıştım. Şarkılarıyla acımıza ortak olan, filmleriyle bizi büyüten o büyük usta artık yok. O, sadece bir sanatçı değil, dertlerimizin sesi, umutlarımızın tercümanıydı. Hayatın hüznünü ve umudunu onun sesiyle öğrendik. Şimdi bir de vedayı öğreniyoruz. Güle güle, büyük sanatçı… Seni ve bıraktığın izleri asla unutmayacağız. Sen gittin ama sesin ve eserlerin hep bizimle yaşayacak."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 8

SİNAN ÖZEN

"Türk müziğinin usta ismi, gönüllerimize taht kuran büyük sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi, unutulmaz eserleri ve samimi duruşuyla her zaman kalbimizde yaşamaya devam edecek. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 9

MUAZZEZ ERSOY

"Çok üzgünüm"

DEMET AKALIN

"Nur içinde yatsın... Çocukluk hatıram da gitti."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 10

MUSTAFA CECELİ

"Şarkılarına tekrar düzenleme yapma fırsatı bulduğum ustamız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Türk müziğinin ve sevenlerinin başı sağ olsun."

SÜHA UYGUR

"Şimdi şarkıları kaldı bize. Mekanın cennet olsun Ferdi baba."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 11

BETÜL DEMİR

"Seni yaşatacak neler var neler. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

SEMİHA YANKI

"Huzurla uyu sevgili dostum."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 12

EMRE KARAYEL

"Ah be hemşehrim... Adanalım Ferdi Tayfur da ebediyete intikal etmiş. İlk albümüm onundu. Bütün şarkılarını bilirim, bütün filmlerini izlemişimdir. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 13

MEHMET GEZEGEN

"Şarkılarıyla her birimizin hayatında derin izleri olan, canımız Ferdi Baba'mızı kaybettik. Çok üzgünüz çok. Başımız sağ olsun."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Ben de bu dağların nesine geldim. Meleşir kuzular sesine geldim. Geldim emmoğlu... Yattığınız yer nur olsun."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 14

BİROL GÜVEN

"Mekanın cennet olsun, nurlar içinde yat."

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 15

ÇİĞDEM TUNÇ

"Çok üzgünüm..Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Sabır diliyorum tüm sevenlerine ve ailesine. Edepli, ciddiyetli, disiplinli ne muhteşem bir sanatçıydı. Artık 'Başladı Gönlümüzde,Hasret Sancısı'...
Başımız sağ olsun.."

ZARA

"Ruhun şad olsun"

Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler - 16

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

1945 yılında Adana'da yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Mücadelelerle geçen hayatında besteleriyle müzik piyasasına girdi ve "Çeşme" şarkısıyla şöhreti yakaladı. 1976'da aynı isimle rol aldığı film 12 milyon kişi tarafından izlendi.

"Benim Gibi Sevenler", "Derbeder", "Bana da Söyle" gibi onlarca unutulmaz şarkıya imza attı. Tam 12 Altın Plak Ödülü kazandı.

1992 yılında çıkardığı "Prangalar" albümü 5 milyon satarak rekor kırdı. Bir rekor da ertesi yıl Gülhane Parkı konserinde geldi. Konseri tam 200 bin kişi izledi.

"Emmoğlu" ve "Sabahçı Kahvesi" gibi şarkılarıyla 90'lar kuşağını da etkiledi.

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