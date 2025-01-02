Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası açıklamalar peş peşe geldi... Seni yaşatacak neler var neler

NİLÜFER

"Az önce vefatını öğrendim. Çok üzüldüm. Ferdi beyle bir Avrupa turnesinde birlikteydik. Kulaklığını kulaklarına takar üstünde çalıştığı şarkılarını dinlerdi. Az konuşurdu, çok saygılı, çok efendi ve mütevazı biriydi. Konserlerde 'Ferdi, Ferdi' sesleriyle inlerdi, yıkılırdı alkıştan koca salon. Bir daha karşılaşmadık hiç, konuşmadık. Bugün alınca vefat haberini onu böyle anmak, rahmet dilemek istedim. Huzur içinde uyu Ferdi Baba."

YALÇIN DÜMER

"Bir dönem bitti. Çok severdim. İnsandı... Abiydi...Hiç unutmuyorum 'Batan Güneş' filmini izlemek için okulu kırmış iki saat sıra beklemiştik. Sonra abi kardeş olduk rüya gibi..."