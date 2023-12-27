Ferrari filminin yıldızı Adam Driver'ın İtalyan aksanı yerden yere vuruldu

Yılın merakla beklenen yapımlarından "Ferrari" geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Filmde Enzo Ferrari'yi canlandıran ABD'li oyuncu Adam Driver'ın aksanı tepki çekti.

Ferrari filminin yıldızı Adam Driver'ın İtalyan aksanı yerden yere vuruldu - 1

Michael Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Adam Driver'ın Enzo Ferrari'ye hayat verdiği "Ferrari" filmi vizyona girdi.

"Marriage Story", "House of Gucci", "Ferrari" gibi yapımlarla tanınan oyuncu ABD'li oyuncu Adam Driver ise filmde Enzo Ferrari'ye hayat veriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ferrari filminin yıldızı Adam Driver'ın İtalyan aksanı yerden yere vuruldu - 2

"KORKUNÇ İTALYAN AKSANI"

Film, eleştirmenlerden ve seyircilerden karışık yorumlar alırken Driver'ın aksanı eleştiri topladı.

Venedik Film Festivali'nde yaklaşık 7 dakika boyunca alkışlanan filmin yıldızı, "korkunç İtalyan aksanı" yüzünden tepki çekti.

Ferrari filminin yıldızı Adam Driver'ın İtalyan aksanı yerden yere vuruldu - 3

Yapılan yorumlar arasında "Filme giderken beklentim yoktu ama hayal kırıklığına uğradım. Film, korkunç bir İtalyan aksanı olan Adam Driver'ın canlandırdığı Enzo Ferrari'yi konu alıyor" gibi ifadeler yer aldı.

Ferrari filminin yıldızı Adam Driver'ın İtalyan aksanı yerden yere vuruldu - 4

FERRARI FİLMİNİN KONUSU

Başka sosyal medya kullanıcıları "Adam Driver'ın İtalyan aksanı çok komik. Onu ciddiye alamıyorum" veya "Adam Driver'ın İtalyan aksanı yapmaya çalıştığı bir Ferrari filmi oldukça gülünç" yorumlarında bulundu.

"Ferrari"nin oyuncu kadrosunda  Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey ve Gabriel Leone gibi isimler yer alıyor. Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatan olan film, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor.

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