Ferrari filminin yıldızı Adam Driver'ın İtalyan aksanı yerden yere vuruldu

FERRARI FİLMİNİN KONUSU

Başka sosyal medya kullanıcıları "Adam Driver'ın İtalyan aksanı çok komik. Onu ciddiye alamıyorum" veya "Adam Driver'ın İtalyan aksanı yapmaya çalıştığı bir Ferrari filmi oldukça gülünç" yorumlarında bulundu.

"Ferrari"nin oyuncu kadrosunda Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey ve Gabriel Leone gibi isimler yer alıyor. Lüks spor otomobil şirketi Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin hikayesini anlatan olan film, 1957'de Ferrari'nin Mille Miglia yarışına katıldığı dönemi merkezine alıyor.