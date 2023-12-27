Ferrari filminin yıldızı Adam Driver'ın İtalyan aksanı yerden yere vuruldu
Yılın merakla beklenen yapımlarından "Ferrari" geçtiğimiz günlerde izleyiciyle buluştu. Filmde Enzo Ferrari'yi canlandıran ABD'li oyuncu Adam Driver'ın aksanı tepki çekti.
Michael Mann'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Adam Driver'ın Enzo Ferrari'ye hayat verdiği "Ferrari" filmi vizyona girdi.
"Marriage Story", "House of Gucci", "Ferrari" gibi yapımlarla tanınan oyuncu ABD'li oyuncu Adam Driver ise filmde Enzo Ferrari'ye hayat veriyor.