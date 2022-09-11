Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 15:50 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 15:54
Mükemmel Bir Gün, Kutsal Yürek, Cahil Periler ve Şans Tanrıçası gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen AmfAR (AIDS Araştırma Vakfı) galasında onurlandırıldı.
İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith’in açılış konuşmasını yaptığı galada Özpetek, onur ödülüne layık görüldü.
Yönetmen konuşmasında AmfAR derneğinin kurucularından Elizabeth Taylor için “Bize cennetten bakan” ifadesini kullandı.
Etkinlikte Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Ellie Goulding performans sergiledi.