Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü

Mükemmel Bir Gün, Kutsal Yürek, Cahil Periler ve Şans Tanrıçası gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, Venedik Film Festivali kapsamında düzenlenen AmfAR (AIDS Araştırma Vakfı) galasında onurlandırıldı.