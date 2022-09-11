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Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü

Haberler - ntv.com.tr | 11.09.2022 - 15:50 - Son Güncelleme : 11.09.2022 - 15:54

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 79. Venedik Film Festivali’nde onur ödülü’nün sahibi oldu.

Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü - 1

Mükemmel Bir Gün, Kutsal Yürek, Cahil Periler ve Şans Tanrıçası gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Ferzan ÖzpetekVenedik Film Festivali kapsamında düzenlenen AmfAR (AIDS Araştırma Vakfı) galasında onurlandırıldı.

Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü - 2

İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith’in açılış konuşmasını yaptığı galada  Özpetek, onur ödülüne layık görüldü.

Ferzan Özpetek'e Venedik Film Festivali'nden onur ödülü - 3

Yönetmen konuşmasında AmfAR derneğinin kurucularından Elizabeth Taylor için “Bize cennetten bakan” ifadesini kullandı.

Etkinlikte Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Ellie Goulding performans sergiledi.

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