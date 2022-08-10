Fidel Castro rolünü ABD'li aktör James Franco'nun oynamasına bir tepki de John Leguizamo'dan: Latin oyuncular dışlanıyor

Haberler | 10.08.2022 - 14:32
'Alina of Cuba' adlı biyografik film için, Küba devriminin önderi Fidel Castro rolüne Amerikalı aktör James Franco'nun seçilmesi olumsuz eleştirileri beraberinde getirdi.
John Leguizamo da bu kararı eleştiren isimlerden. Sosyal medya hesabından Hollywood'un Latin oyuncuları sistematik bir şekilde dışladığını belirten 62 yaşındaki oyuncu, "James Franco'yle bir derdim yok ama o Latin değil!" dedi.
Yıldız oyuncu ayrıca Latin karakterlerin beyaz oyuncular tarafından oynandığı bir Hollywood döneminde yetiştiğini ve bunun artık değişmesi gerektiğini savundu.
Oyuncu Sol Rodriguez, hayatı boyunca bir Amerikalı gibi İngilizce konuşmadığı için kendisiyle dalga geçildiğine dikkat çekerek, “Defalarca kurtulmam gerektiği söylenen aksanı James Franco edinmek zorunda kalacak” demişti.
Jeff Torres ise Twitter hesabından, “Ben bir başka ‘Latin Amerikalı uyuşturucu satıcısı’ rolü için seçmelere girerken James Franco Fidel Castro’yu oynuyor” diye yazmıştı.