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Fidel Castro rolünü ABD'li aktör James Franco'nun oynamasına bir tepki de John Leguizamo'dan: Latin oyuncular dışlanıyor

Haberler | 10.08.2022 - 14:32

Geçtiğimiz günlerde Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'yu ABD'li oyuncu James Franco'nun oynayacağının açıklanmasının ardından Latin oyuncular Latin olmayan bir aktörün bu rolü canlandırmaması gerektiğine dair eleştiriler gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu John Leguizamo, Latin oyuncuların Hollywood'dan dışlandığını söyledi.

Fidel Castro rolünü ABD'li aktör James Franco'nun oynamasına bir tepki de John Leguizamo'dan: Latin oyuncular dışlanıyor - 1

'Alina of Cuba' adlı biyografik film için, Küba devriminin önderi rolüne Amerikalı aktör James Franco'nun seçilmesi olumsuz eleştirileri beraberinde getirdi.


Fidel Castro rolünü ABD'li aktör James Franco'nun oynamasına bir tepki de John Leguizamo'dan: Latin oyuncular dışlanıyor - 2

John Leguizamo da bu kararı eleştiren isimlerden. Sosyal medya hesabından Hollywood'un Latin oyuncuları sistematik bir şekilde dışladığını belirten 62 yaşındaki oyuncu, "James Franco'yle bir derdim yok ama o Latin değil!" dedi.


Fidel Castro rolünü ABD'li aktör James Franco'nun oynamasına bir tepki de John Leguizamo'dan: Latin oyuncular dışlanıyor - 3

Yıldız oyuncu ayrıca Latin karakterlerin beyaz oyuncular tarafından oynandığı bir Hollywood döneminde yetiştiğini ve bunun artık değişmesi gerektiğini savundu.


Fidel Castro rolünü ABD'li aktör James Franco'nun oynamasına bir tepki de John Leguizamo'dan: Latin oyuncular dışlanıyor - 4

Oyuncu Sol Rodriguez, hayatı boyunca bir Amerikalı gibi İngilizce konuşmadığı için kendisiyle dalga geçildiğine dikkat çekerek, “Defalarca kurtulmam gerektiği söylenen aksanı James Franco edinmek zorunda kalacak” demişti.


Fidel Castro rolünü ABD'li aktör James Franco'nun oynamasına bir tepki de John Leguizamo'dan: Latin oyuncular dışlanıyor - 5

Jeff Torres ise Twitter hesabından, “Ben bir başka ‘Latin Amerikalı uyuşturucu satıcısı’ rolü için seçmelere girerken James Franco Fidel Castro’yu oynuyor” diye yazmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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