Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek
Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" filminin kadrosundan atılması büyük yankı uyandırdı. 33 yaşındaki Meksikalı oyuncunun sosyal medya mesajları, "antisemitist" olarak değerlendirildi. Seriden çıkarılan oyuncuya destek giderek büyüyor.
"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.