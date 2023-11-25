Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek

Filistin’e destek mesajı yayınlayan oyuncu Melissa Barrera'nın "Çığlık 7" filminin kadrosundan atılması büyük yankı uyandırdı. 33 yaşındaki Meksikalı oyuncunun sosyal medya mesajları, "antisemitist" olarak değerlendirildi. Seriden çıkarılan oyuncuya destek giderek büyüyor.

Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek - 1

"Scream" (Çığlık) serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek mesajı yazmasının ardından Çığlık 7 filminin kadrosundan çıkarıldı. 33 yaşındaki oyuncunun Filistin'i destekleyen Instagram mesajlarının ardından seriden çıkarıldığı duyuruldu.

N-LIFE HABERLERİ

Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek - 2

Filistin'e desteği yüzünden yer alacağı prodüksiyondan kovulan Melissa Barrera'ya, ünlü kişilerden destek geldi.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Mick Wallace, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Barrera'nın "zulme uğramış Filistinliler hakkında konuşma cesareti gösterdiği için" Spyglass televizyon şirketinin yeni filmi "Çığlık 7"deki rolünden kovulduğunu belirterek "İsrail lobisinin göz korkutma faaliyetleri rezalet." ifadesini kullandı.

Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek - 3

Film eleştirmeni Zoe Rose Bryant da X üzerinden, "Ne Melissa Barrera ne de biz susturulacağız." açıklamasını yaptı.

Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek - 4

Stranger Things dizisi oyuncularından Grace Van Dien ise sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Barrera'nın söz konusu filmde yer almayacağıyla ilgili bir makaleyi paylaşarak altına, "Hepimiz Spyglass filmlerini boykot ediyoruz, değil mi?" ifadesini kullandıktan sonra paylaşımını kaldırdı.

Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek - 5

O DA FİLMDEN AYRILDI

Barrera'nın kadrodan çıkarılmasının ardından ABD'li oyuncu Jenna Ortega da "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrıldı. Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri nedeniyle filmden ayrıldığı doğrulandı.

Ancak yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımları yapan Ortega'nın, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edildi.

Filistin'e desteği yüzünden işinden oldu: Melissa Barrera'ya ünlülerden destek - 6

ESKİ İSİMLER GERİ DÖNEBİLİR

Barrera'nın kovulması ve Ortega'nın ayrılmasının ardından yapımcıların Scream 7 için Neve Campbell, Courtney Cox ve Patrick Dempsey'i istediği ortaya çıktı. Dempsey 2000 yapımı Çığlık 3 filminde rol almıştı.

Çığlık 7'nin 2025'te vizyona girmesi planlanıyordu ancak şu an kadronun yeniden şekillenmesi nedeniyle bu tarih değişebilir.

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