Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz

Abraham, ABD’nin dış politikasının bölgede olumlu gelişmelerin önünde engel teşkil ettiğini savunarak, “Basel’in halkı ne kadar özgür ve güvende olursa, benim halkım da o kadar güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.