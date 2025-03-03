Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 1

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

N-LIFE HABERLERİ

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 2

Batı Şeria’daki Filistinli topluluğun dramını anlatan “No Other Land” belgeseli, 2024 Oscar Ödülleri’nde En İyi Uzun Belgesel dalında ödüle layık görüldü. 

Filistinli Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın öncülüğünde hazırlanan yapım, Batı Şeria’daki Masafer Yatta topluluğunun sürgün sürecini anlatıyor.

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 3

Ödül töreninde konuşan Adra, belgeselin Filistinlilerin yıllardır maruz kaldığı acıyı ve direnişini anlattığını belirterek, "'Başka Bir Ülke Yok', onlarca yıldır katlandığımız ve hala direndiğimiz acı gerçekliği yansıtıyor." dedi.

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 4

Kısa bir süre önce baba olduğunu belirten Adra, “Kızımın, benim yaşadığım hayatı yaşamamasını umuyorum.” dedi. Filmin, Filistin halkının uzun yıllardır maruz kaldığı acıyı gözler önüne serdiğini vurgulayan Adra, “Dünyayı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve etnik temizliği durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 5

"BİRLİKTE SESİMİZ DAHA GÜÇLÜ"

Yönetmenlerden Abraham ise Gazze’de süregelen savaşa dikkat çekerek, "Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler birlikte yaptık, çünkü birlikte sesimiz daha güçlü. Gazze ve halkının vahşice yok edilmesi sona ermeli. 7 Ekim suçunda vahşice rehin alınan İsrailli rehineler serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 6

Filmin İsrailli yönetmeni Yuval Abraham ise, projelerinin Filistinliler ve İsrailliler arasındaki eşitsizliği ortaya koyduğunu belirtti. “Basel’e baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz. Ben özgür yaşarken, Basel hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor.” dedi.

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 7

Abraham, ABD’nin dış politikasının bölgede olumlu gelişmelerin önünde engel teşkil ettiğini savunarak, “Basel’in halkı ne kadar özgür ve güvende olursa, benim halkım da o kadar güvende olabilir. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Filistinli ve İsrailli yönetmenin sözleri Oscar gecesine damga vurdu: Ona bakınca kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz - 8

Belgesel, Batı Şeria’daki Masafer Yatta topluluğunun İsrail tarafından zorla yerinden edilmesini ve bu süreçte yaşanan yıkımı gözler önüne seriyor. Oscar zaferiyle birlikte, yapımın uluslararası arenada yankı uyandırması bekleniyor.

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