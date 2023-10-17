Filmlerden esinlenilerek oluşturulan "dijital evren" yaklaşık 400 bin ziyaretçi çekti
Antalya'da, Avatar ve Star Wars filmlerinden esinlenilerek 5 bin metrekare alanda kurulan Digiverse Dijital Evren Deneyimi Gösteri Merkezi'ni yaklaşık 400 bin kişi ziyaret etti.
Belek Turizm Merkezi'nde geçen yıl ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan "dijital evren", yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra bilim, teknoloji ve fotoğrafa meraklı kent sakinlerinin de ilgisini çekiyor.
İki boyutlu görsellerin karekod teknolojisiyle 3 boyutlu görüntülendiği merkezde, farklı amaçlar için geliştirilen teknolojiler sanatla birleştirilerek ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatılıyor.