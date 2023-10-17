Filmlerden esinlenilerek oluşturulan "dijital evren" yaklaşık 400 bin ziyaretçi çekti

"ZİYARETÇİLERİ FARKLI BİR BOYUTA TAŞIYOR"

Digiverse Dijital Evren Deneyimi Gösteri Merkezi Genel Müdürü Feride Uygur, AA muhabirine, merkezin sanat, teknoloji ve eğlenceyi harmanlayan "ilk ve tek sanal evren platformu" olduğunu söyledi.

Merkezdeki sanat eserlerinin görüntülenmesi ya da dijital evren deneyimi yaşamak için gözlük veya kulaklık gibi herhangi bir aksesuar kullanılmadığını belirten Uygur, üst teknolojiyle canlandırılan eserlerin ziyaretçileri farklı bir boyuta taşıdığını ifade etti.