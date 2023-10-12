Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri

Bir korku filmini iyi yapan en önemli unsurlardan biri ana kötü karakterin yeterince korkutucu olmasıdır. Cadılar Bayramı'ndaki psikopat katillerden, O'daki korkunç palyaçoya, katil bebek Chucky'den Çığlık'taki hayalet yüze, uzaydan gelen gizemli varlıklara, Dracula'ya kadar bir korku bağımlısını tatmin eden karakterleri hatırlayalım. İşte bir korku filmini yeterince korkutucu yapmayı sağlayan en cani yaratıklardan bazıları...

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 1

HAYIR, 2022

Jean Jacket

N-LIFE HABERLERİ

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 2

SESSİZ BİR YER, 2018

Yaratıklar

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 3

ÖLÜ TAKLİDİ, 2018

Kukla

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 4

DEHŞETİN YÜZÜ, 2018

Valak

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 5

THE WITCH, 2015

Black Phillip

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 6

ANNABELLE, 2014

Annabelle

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 7

KARABASAN, 2013

Karabasan

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 8

LANET, 2012

Bughuul

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 9

PAN’IN LABİRENTİ, 2006

The Pale man 

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 10

YARATIK, 2006

Gwoemul

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 11

CEHENNEME BİR ADIM, 2005

Crawler

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 12

CESETLER EVİ, 2003

Kaptan Spaulding

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 13

JEEPERS CREEPERS, 2001

Creeper

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 14

HALKA, 1998

Sadako

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 15

ÇIĞLIK, 1996

Ghostface 

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 16

CANDYMAN, 1992

Candyman

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 17

O, 2017

Pennywise

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 18

13. CUMA 8. BÖLÜM: JASON MANHATTAN'DA

Jason Voorhees

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 19

SAPIK DÖNÜYOR, 1989

Pumpkinhead

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 20

CHILD’S PLAY, 1988

Chucky

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 21

UZAYDAN GELEN KATİL PALYAÇOLAR, 1988

Katil palyaçolar

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 22

YAŞIYORLAR, 1988

Mavi yaratıklar

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 23

THE BLOB, 1988

Blob

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 24

PREDATOR, 1987

Predator

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 25

HELLRAISER, 1987

Pinhead

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 26

BAD TASTE, 1987

Lord Crumb

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 27

KÜÇÜK KORKU DÜKKANI, 1986

Audrey II

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 28

SİNEK, 1986

Seth Brundle

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 29

KORKU GECESİ, 1985

Vampirler

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 30

ELM SOKAĞINDA KABUS, 1984

Fred Krueger

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 31

THE NEVERENDING STORY, 1984

Gmork

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 32

CHRISTINE, 1983

Araba

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 33

ŞEY, 1982

Şey

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 34

KURT ADAM LONDRA'DA, 1981

David Kessler

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 35

CİNNET, 1980

Otel

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 36

YARATIK, 1979

Xenomorph

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 37

CARRIE, 1976

Carrie White

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 38

CADILAR BAYRAMI, 1978

Michael Myers

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 39

ERASERHEAD, 1977

Henry’nin bebeği

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 40

THE TEXAS CHAIN SAW MASSACRE, 1974

Leatherface

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 41

ŞEYTAN, 1973

Pazuzu

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 42

ŞEYTAN, 1973

Regan MacNeil

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 43

DRACULA'NIN DEHŞETİ, 1958

Dracula

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 44

KARA GÖLÜN CANAVARI, 1954

Gill Man

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 45

GODZILLA, 1954

Godzilla 

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 46

OZ BÜYÜCÜSÜ, 1939

Kötü Cadı

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 47

KING KONG, 1933

King Kong

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 48

FRANKENSTEIN, 1931

Frankenstein Monster

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 49

OPERADAKİ HAYALET, 1925

Hayalet

Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri - 50

NOSFERATU, BİR DEHŞET SENFONİSİ

Count Graf Orlok

DAHA FAZLA GÖSTER