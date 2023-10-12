Filmlerin gelmiş geçmiş en korkutucu karakterleri
Bir korku filmini iyi yapan en önemli unsurlardan biri ana kötü karakterin yeterince korkutucu olmasıdır. Cadılar Bayramı'ndaki psikopat katillerden, O'daki korkunç palyaçoya, katil bebek Chucky'den Çığlık'taki hayalet yüze, uzaydan gelen gizemli varlıklara, Dracula'ya kadar bir korku bağımlısını tatmin eden karakterleri hatırlayalım. İşte bir korku filmini yeterince korkutucu yapmayı sağlayan en cani yaratıklardan bazıları...
HAYIR, 2022
Jean Jacket