Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi
Uzun soluklu kimi diziler seyirci tarafından çok sevilse de final bölümleriyle hayal kırıklığı yaratabiliyor. İnternette bir içerik üreticisinin izleyicilerin genel oylarıyla yaptığı analiz, tüm zamanların en kötü dizi finallerini ortaya koydu ve sonuçlar pek çok kişi için beklenmedik oldu. İşte finaliyle izleyicileri hayal kırıklığına uğratan 10 dizi...
ABD merkezli içerik üreticisi Bo McCready tarafından hazırlanan bir listede, IMDb'deki bölüm reytinglerinin ortalaması final reytingleriyle karşılaştırıldı ve seyirciyi kızdıran ve beğenilmeyen sonlar belli oldu.
10 dizilik listede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan "Lost" ve "How I Met Your Mother" dizileri yer almadı.
İşte izleyicilerde hayal kırıklığı yaratan 10 dizi finali…