Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi

Uzun soluklu kimi diziler seyirci tarafından çok sevilse de final bölümleriyle hayal kırıklığı yaratabiliyor. İnternette bir içerik üreticisinin izleyicilerin genel oylarıyla yaptığı analiz, tüm zamanların en kötü dizi finallerini ortaya koydu ve sonuçlar pek çok kişi için beklenmedik oldu. İşte finaliyle izleyicileri hayal kırıklığına uğratan 10 dizi...

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 1

ABD merkezli içerik üreticisi Bo McCready tarafından hazırlanan bir listede, IMDb'deki bölüm reytinglerinin ortalaması final reytingleriyle karşılaştırıldı ve seyirciyi kızdıran ve beğenilmeyen sonlar belli oldu.

10 dizilik listede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini toplayan "Lost" ve "How I Met Your Mother" dizileri yer almadı.

İşte izleyicilerde hayal kırıklığı yaratan 10 dizi finali…

N-LIFE HABERLERİ

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 2

10-MYTHBUSTERS

Avustralyalı Beyond Tomorrow Productions tarafından üretilen  televizyon programı MythBusters'ın 5 Mart 2016'da yayınlanan finali hayranlarını karışık duygularla baş başa bıraktı. Bölüm ortalaması 7.2 olan program final bölümünde 10 üzerinden 4.4 puan alarak ilk 10'da yerini aldı.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 3

9. BLOODLINE

Glenn Kessler ve Daniel Zelman tarafından yaratılan ve Amerikan psikolojik gerilim televizyon dizisi Bloodline 2015'te başladı ve üç sezon devam etti. 2017'de final yapan dizinin son bölüm ortalama bölüm reytingi olan 7.9'un çok altında kalarak 5.1 aldı.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 4

8. POWER

Başrolünde Jamie Foxx'un yer aldığı 2020'de yayınlanan suç draması Power, finalde IMDb'de 5.3 puan alarak sekizinci sırada yer aldı.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 5

7-  RAGNAROK

2020'de gösterime giren, Norse mitolojisinden esinlenilen bir Norveç dili fantastik drama dizisi Ragnarok, 2021'deki finalinde izleyiciden 3.8 puan alarak dibe vurdu.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 6

6. TWO AND A HALF MEN

2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste üç kez Emmy Ödülü'ne aday gösterilmiş Two and a Half Men, final bölümüyle izleyiciyi şaşkına uğrattı.
2015'te yayınlanan final bölümü izleyicilerden 10 üzerinden 3.8 puan alarak beklentilerin çok altında kaldı.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 7

5. DEXTER

İlk olarak 2006 yılında yayınlanan Amerikan dram dizisi Dexter aynı isimli seri katilin hayatını anlatıyor. Yayınladığı dönem çok beğenilen dizi 2013'deki final bölümüyle hayranlarını oldukça öfkelendirdi. Bölüm reytingi ortalaması 10 üzerinden 8,5 olan dizinin finali sadece 4,7 reyting aldı.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 8

4-KILLING EVE

İngiliz casus gerilim televizyon dizisi Killing 2022'de yayınlanan finaliyle 3.4 reyting alabildi.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 9

3-GAME OF THRONES

Sadece ABD'de 19 milyon kişinin canlı olarak izlediği fenomen dizi Game of Thrones bunca başarıya rağmen finali en kötü diziler listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

Dizinin bölüm reytingi ortalama 8.8 gibi yüksek bir orana sahipken, finali 4 puan aldı.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 10

2. THE PROMISED NEVERLAND

Anime uyarlaması "The Promised Neverland" seyirci tarafından "aceleye getirilmiş bir tempo" ve "tatmin edici olmayan bir son" şeklinde yorumlandı. Genel puanı 8 olan anime finalde 2,8 puan aldı.

Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi - 11

1-HOUSE OF CARDS

Michael Dobbs'un aynı adlı romanını temel alan Netflix'in açılış sesinin kaynağı siyasi drama dizisi House of Cards'ın genel puanı 8,1 ikeni finalde 2,6 puan alarak en kötü dizi finalleri listesinde ilk sıraya yerleşti. Şok edici düşüş Kevin Spacey'in yokluğuna bağlandı.

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