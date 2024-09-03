Finaliyle izleyici hayal kırıklığına uğratan 10 dizi

9. BLOODLINE

Glenn Kessler ve Daniel Zelman tarafından yaratılan ve Amerikan psikolojik gerilim televizyon dizisi Bloodline 2015'te başladı ve üç sezon devam etti. 2017'de final yapan dizinin son bölüm ortalama bölüm reytingi olan 7.9'un çok altında kalarak 5.1 aldı.