Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları)
Bu yıl vizyona giren bazı filmler, daha izleyiciyle buluşmadan beğeni kazanmayı başardı. İzleyiciye ne tür bir deneyim yaşayacaklarını en iyi şekilde gösteren fragmanlar, Variety tarafından sıralandı. Filmin iyi olup olmadığına bakılmaksızın hazırlanan listede, bazı yapımlar beklentiyi karşılasa da bazıları izleyicileri tatmin etmede yetersiz kaldı. İşte fragmanlarıyla beğeni kazanan filmler...
10. They Cloned Tyrone