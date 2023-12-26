Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları)

Bu yıl vizyona giren bazı filmler, daha izleyiciyle buluşmadan beğeni kazanmayı başardı. İzleyiciye ne tür bir deneyim yaşayacaklarını en iyi şekilde gösteren fragmanlar, Variety tarafından sıralandı. Filmin iyi olup olmadığına bakılmaksızın hazırlanan listede, bazı yapımlar beklentiyi karşılasa da bazıları izleyicileri tatmin etmede yetersiz kaldı. İşte fragmanlarıyla beğeni kazanan filmler...

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 1

10. They Cloned Tyrone

N-LIFE HABERLERİ

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 2

9. Air

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 3

8. The Creator

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 4

5. Oppenheimer

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 5

6. Boogeyman

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 6

5. Cocaine Bear

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 7

4. Saltburn

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 8

3. Barbie

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 9

2. Korkuyorum (Beau Is Afraid)

Fragmanları filmin kendisinden çok ses getirdi (2023 yılının en iyi fragmanları) - 10

1. Dolunay Katilleri

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