Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti

"Baba" (Godfather) serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola'nın prodüksiyonu Mart 2023'te tamamlanan 120 milyon dolarlık filmi "Megalopolis" merakla bekleniyor. Ancak filmin yeni fragmanı, tepkilerin odağı oldu ve kısa sürede yayından kaldırıldı.

Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti - 1

ELEŞTİRMENLERİN YORUMLARI SAHTE

"Baba" serisinin efsane yönetmeni Francis Ford Coppola'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tutku projesi "Megalopolis" için geri sayım başladı.

Merakla beklenen filmin yeni fragmanı tepki çekti. Yayınlanan fragmanda ünlü film eleştirmenlerinin alıntılarına yer verildi ancak alıntıların uydurma olduğu ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti - 2

Film şirketi Lionsgate, fragmanı kısa sürede yayından kaldırdı. Şirket, Variety'ye yaptığı açıklamada "Bu affedilemez hata için ilgili eleştirmenlere ve Francis Ford Coppola ve American Zoetrope'a içten özürlerimizi iletiyoruz. Hata yaptık. Üzgünüz" açıklamasında bulundu.

Çarşamba sabahı yayınlanan fragman, Coppola'nın son filmini, daha önceki şaheserleri "The Godfather" ve "Apocalypse Now" gibi zamanın ötesinde bir sanat eseri olarak konumlandırmayı amaçlıyordu.

Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti - 3

Fragmanda, Coppola'nın önceki çalışmalarını eleştiren eleştirmenlerin birkaç sözü yer alıyordu.

Fragmanda yer alan alıntıların çoğunun nereden geldiği ise belli değil. Roger Ebert'in "özden ziyade tarzın zaferi" yorumu hariç. Bu yorum aslında fragmanda belirtildiği gibi "Drakula" hakkında değil, 1989 tarihli "Batman" incelemesinden alınmıştır.

Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti - 4

FİGÜRANLARI ÖPMEYE ÇALIŞTI

Geçtiğimiz ay, yönetmen Coppola'nın film setinde genç kadın figüranları öpmeye çalıştığına dair haberler yapılmıştı. Set çalışanları, yönetmenin çekim sırasındaki profesyonel olmayan davranışlarını ayrıntılı olarak anlattı.

Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti - 5

MEGALOPOLIS HAKKINDA

Başrollerinde Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter ve Dustin Hoffman gibi isimlerin yer aldığı "Megalopolis" 27 Eylül'de ABD'de vizyona girecek.

Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan 135 dakikalık film, yıkıcı bir felaketin ardından New York'u bir ütopya olarak yeniden inşa etmek isteyen bir mimarın hikayesini konu alıyor.

Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti - 6

BABA SERİSİ HAKKINDA

Marlon Brando, Al Pacino, Robert de Niro, Diane Keaton, James Caan gibi yıldızların rol aldığı "Baba" (The Godfather) üçlemesi, sinema tarihinin başyapıtları arasında yer alıyor.

11 OSCAR KAZANDI

Francis Ford Coppola'nın 1972 yılında vizyona giren filmi, büyük prodüksiyon zorluklarını aşarak Hollywood'un ilk gişe rekortmenlerinden biri haline gelmişti. 250 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film 11 dalda da Oscar adaylığı kazanmıştı.

Bu başarıdan 2 yıl sonra "Baba 2" (The 

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