Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti
"Baba" (Godfather) serisi ve "Kıyamet" (Apocalypse Now) gibi yapımlarıyla sinema tarihinin efsane isimlerinden biri haline gelen Francis Ford Coppola'nın prodüksiyonu Mart 2023'te tamamlanan 120 milyon dolarlık filmi "Megalopolis" merakla bekleniyor. Ancak filmin yeni fragmanı, tepkilerin odağı oldu ve kısa sürede yayından kaldırıldı.
ELEŞTİRMENLERİN YORUMLARI SAHTE
"Baba" serisinin efsane yönetmeni Francis Ford Coppola'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tutku projesi "Megalopolis" için geri sayım başladı.
Merakla beklenen filmin yeni fragmanı tepki çekti. Yayınlanan fragmanda ünlü film eleştirmenlerinin alıntılarına yer verildi ancak alıntıların uydurma olduğu ortaya çıktı.