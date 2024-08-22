Francis Ford Coppola imzalı "Megalopolis"in fragmanı kaldırıldı: Sahte alıntılar tepki çekti

Film şirketi Lionsgate, fragmanı kısa sürede yayından kaldırdı. Şirket, Variety'ye yaptığı açıklamada "Bu affedilemez hata için ilgili eleştirmenlere ve Francis Ford Coppola ve American Zoetrope'a içten özürlerimizi iletiyoruz. Hata yaptık. Üzgünüz" açıklamasında bulundu.

Çarşamba sabahı yayınlanan fragman, Coppola'nın son filmini, daha önceki şaheserleri "The Godfather" ve "Apocalypse Now" gibi zamanın ötesinde bir sanat eseri olarak konumlandırmayı amaçlıyordu.