THE LATTER A MESSAGE FOR OUR EARTH (2022)

Çevre sorunlarına özel bir vurgu yapan "The Letter: A Message for Our Earth"

Papa Francis’in 2015’te yayınladığı "Laudato Si" adlı genelgesini ele alıyor. Filmde, Francis’in çevre dostu bir yaşam çağrısı yaptığı ve kâr odaklı sistemleri eleştirdiği düşüncelerine yer veriliyor. Yönetmen Nicolas Brown, dünyanın farklı köylerinden ve kıtalarından çevre aktivistleriyle yaptığı görüşmeleri filme dahil ederek, Papa’nın inancını küresel ölçekte bir harekete dönüştürme çabalarını anlatıyor.