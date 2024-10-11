Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?"
Netflix'in popüler dizisi Emily in Paris, iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu. Dizinin baş karakteri Emily'nin son sezonda Roma'ya taşınması Fransa ve İtalya arasında gerilim yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emily’nin Paris'e dönmesi için mücadele edeceğini söylerken, Roma Belediye Başkanı Gualtieri, “Macron’un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" dedi.
Netflix’in popüler dizisi "Emily in Paris", son sezonun ardından Fransa ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi. Baş karakter Emily’nin Paris'ten Roma'ya taşınmasının ardından, gelecek sezonun Roma'da geçme ihtimali, Fransa'da tepkiyle karşılandı.