Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?"

Netflix'in popüler dizisi Emily in Paris, iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu. Dizinin baş karakteri Emily'nin son sezonda Roma'ya taşınması Fransa ve İtalya arasında gerilim yarattı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emily’nin Paris'e dönmesi için mücadele edeceğini söylerken, Roma Belediye Başkanı Gualtieri, “Macron’un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" dedi.

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 1

Netflix’in popüler dizisi "Emily in Paris", son sezonun ardından Fransa ve İtalya'yı karşı karşıya getirdi. Baş karakter Emily’nin Paris'ten Roma'ya taşınmasının ardından, gelecek sezonun Roma'da geçme ihtimali, Fransa'da tepkiyle karşılandı.

N-LIFE HABERLERİ

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 2

"SIKI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, duruma dahil olarak, Emily’nin Paris’e geri dönmesi için "sıkı mücadele edeceklerini" açıkladı. Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri ise, “Emily, Roma’da çok iyi.” diyerek yanıt verdi.

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 3

Dizi, 2020 yılından bu yana, Chicago'lu Emily Cooper’ın Paris'teki lüks pazarlama ajansındaki maceralarını konu alıyor. Dördüncü sezonun iki parça halinde Ağustos ve Eylül’de yayımlanmasının ardından, beşinci sezonun Roma’da geçebileceği konuşulmaya başlandı.

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 4

"ROMA'DA GEÇEN EMILY IN PARIS MANTIKLI DEĞİL" 

Cumhurbaşkanı Macron, Variety dergisine verdiği röportajda, dizinin İtalya’ya kaptırılmasına izin vermeyeceğini vurguladı. “Sıkı mücadele edeceğiz Paris'te kalmalarını isteyeceğiz!" diye konuşan Macron " Roma’da geçen bir  Emily in Paris mantıklı değil,” ifadelerini kullandı.

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 5

"ROMA'DA ÇOK DAHA İYİ"

Gualtieri, Macron’a sosyal medya üzerinden yanıt vererek, “Sevgili Emmanuel Macron, endişelenme: Emily Roma'da çok iyi. Kalbe söz geçirilmez; bırakın kendisi seçsin,” ifadelerini kullandı.

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 6

"ENDİŞELENECEK DAHA ACİL MESELELERİN YOK MU?"

Gualtieri, “Macron’un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?” diyerek, uluslararası sorunlara dikkat çekti. “Ukrayna ve Ortadoğu'da savaşlar var; iklim değişikliğiyle bağlantılı korkunç bir kasırga var. Bu, muhtemelen Macron için Emily'den daha önemli olan Avrupa meseleleri,” dedi.

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 7

TURİSTLER EMILY İÇİN ZİYARET EDİYOR 

Dizi, Fransa'da ilk çıktığında gerçekçi olmayan bir Paris yansıttığı ve klişe Fransız imajını güçlendirdiği için eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak "Emily turları" gibi etkinlikler hızla popülerleşti. Dizi, Fransa'nın imajına ve ekonomisine olumlu katkılar sağladı.

Fransa Ulusal Sinema ve Animasyon Merkezi (CNC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, turistlerin yaklaşık yüzde 38'i Paris'i ziyaret etme nedenleri arasında bu diziyi sayıyor.

Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?" - 8

"BRIGITTE KADAR ÇEKİCİ DEĞİLİM"

Macron’un eşi Brigitte Macron'un da dizide rol alması, "Emily in Paris"’in etkisinin bir diğer göstergesi oldu.

Brigitte’nin dördüncü sezonda yer almasıyla ilgili olarak Macron, “Çok gurur duydum, o da çok mutlu oldu. Bu, Fransa'nın imajı için de iyi,” ifadelerini kullandı. Kendisi için dizide rol alma talebi olup olmadığı sorusuna ise, “Ben Brigitte'ten daha az çekiciyim!” yanıtını verdi.

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