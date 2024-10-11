Fransa ve İtalya arasında "Emily" krizi: "Macron'un endişelenecek daha acil meseleleri yok mu?"

TURİSTLER EMILY İÇİN ZİYARET EDİYOR

Dizi, Fransa'da ilk çıktığında gerçekçi olmayan bir Paris yansıttığı ve klişe Fransız imajını güçlendirdiği için eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak "Emily turları" gibi etkinlikler hızla popülerleşti. Dizi, Fransa'nın imajına ve ekonomisine olumlu katkılar sağladı.

Fransa Ulusal Sinema ve Animasyon Merkezi (CNC) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, turistlerin yaklaşık yüzde 38'i Paris'i ziyaret etme nedenleri arasında bu diziyi sayıyor.