Fransa’da Türkiye yemeklerine büyük ilgi

Haberler - İHA | 15.05.2022 - 12:42 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:47
Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen ‘Festiculture’ kapılarını bu kez Türkiye için açtı.
Bugün sona erecek fuarda Avrupa ülkeleri ve Fransa’nın farklı şehirlerden gelen özgün ürünler sergilendi.
Türkiye’ye özgü ürünler de fuarda yer alırken, Bursa Mehter Takımı katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Marşlar ile salona giren mehter takımını tüm salon uzun süre alkışladı.
Fuarda, Mersin tantuni, döner, İzmir kumrusu, Çanakkale peyniri, Ege’nin zeytinyağı, Adana ve Şanlıurfa kebabı, Gaziantep baklavası, Erzurum’un oltu taşı, Çorum leblebisi, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu ve Afyon kaymağı Fransa’da yaşayan Türkler ile Fransızların beğenisine sunuldu.
Fuarda Hatay yemekleri dikkat çekerken, açılan börekler de büyük ilgi gördü.