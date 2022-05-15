Fransa’da Türkiye yemeklerine büyük ilgi

Haberler - İHA | 15.05.2022 - 12:42 - Son Güncelleme : 15.05.2022 - 12:47

Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenen ‘Festiculture’ fuarında Türk yemekleri tanıtıldı ve Bursa Mehter Takımı gösteri düzenledi.

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’nın Lyon kentinde düzenlenen ‘Festiculture’ kapılarını bu kez Türkiye için açtı.

Fransa’da Türkiye yemeklerine büyük ilgi - 2

Bugün sona erecek fuarda Avrupa ülkeleri ve Fransa’nın farklı şehirlerden gelen özgün ürünler sergilendi.

Fransa’da Türkiye yemeklerine büyük ilgi - 3

Türkiye’ye özgü ürünler de fuarda yer alırken, Bursa Mehter Takımı katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Marşlar ile salona giren mehter takımını tüm salon uzun süre alkışladı.

Fransa’da Türkiye yemeklerine büyük ilgi - 4

GELENEKSEL LEZZETLER TANITILDI

Fuarda, Mersin tantuni, döner, İzmir kumrusu, Çanakkale peyniri, Ege’nin zeytinyağı, Adana ve Şanlıurfa kebabı, Gaziantep baklavası, Erzurum’un oltu taşı, Çorum leblebisi, Kayseri pastırması, Afyon sucuğu ve Afyon kaymağı Fransa’da yaşayan Türkler ile Fransızların beğenisine sunuldu.

Fransa’da Türkiye yemeklerine büyük ilgi - 5

Fuarda Hatay yemekleri dikkat çekerken, açılan börekler de büyük ilgi gördü.

N-LIFE HABERLERİ

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