Fransız heykeltıraş Rodin'in 22 eseri Antalya'da sergileniyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 08.07.2022 - 14:52 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 15:03
Heykeltıraş 'Auguste Rodin'in 22 eserinin yer aldığı sergi Antalya Kültür Sanat'ta sergileniyor.
‘Doğu Akdeniz'in en büyük Rodin koleksiyonu’ olarak anılan seçkide, sanatçının 1880'den itibaren hazırladığı unutulmaz eserlerden, ‘The Kiss’ (Öpücük), ‘Eternal Spring’ (Sonsuz Bahar), ‘The Falling Man’ (Düşen Adam), ‘Havva’ ve ‘Düşünen Adam’ görülebilecek.
Antalya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, ATSO'nun 140. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir sergi yapmak istediklerini belirterek, "Bundan önceki küratör arkadaşımız 'Rodin sergisi yapabiliriz' önerisinde bulundu. Nasıl yapabileceğimizi araştırdığımızda, üyemiz Erbir Arkın Bey'in KKTC'de Rodin koleksiyonu olduğunu tespit ettik ve irtibata geçtik" dedi.
Daha önce İspanyol ressam Picasso ile ABD'li ressam Andy Warhol'un da aralarında bulunduğu 20'ye yakın uluslararası sergiye imza attıklarını kaydeden Çetin, binanın yapısının da önemli sergileri ağırlamaya çok uygun olduğunu belirtti.
Çetin, KKTC'den eserleri getirirken yaşanan sorunlara da değinerek, "Zahmetli bir gelişi var. Hem 140. yılımızı kutluyoruz hem de kültür sanat alanında çok önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız en iyi sergilerden biri Rodin'in sergisi" dedi.
Binanın üç katına yayılan eserlerin gerçekliğine ilişkin zaman zaman ziyaretçilerin sorularıyla karşılaştığını dile getiren Çetin, "Rodin'in bu kadar eseri daha önce bir arada hiç görülmemişti” diye konuştu.
Çetin, eserlerin her birinin katalogda yer aldığının ve sertifikalı olduğunun da altını çizdi.
Antalya halkının sergiye ilgisinden memnun olduklarını söyleyen Çetin, "Kültür turizmine büyük katkısı var. Rodin sergisinin Antalya'da olmasını birçok insan yadırgıyor. Antalya'da böyle bir merkez olduğunun birçok kişi farkında değil. Picasso sergisi yaptığımızda da Andy Warhol'da da "Bunlar gerçek mi acaba?" diye aynı şeyleri yaşadık. Antalya'da bu kültür yavaş yavaş oturdu ve daha da gelişecek" şeklinde konuştu.
Antalya Kültür Sanat Sergiler ve Etkinlikler Koordinatörü Seray Kantarcıoğlu da serginin Antalya'da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Dünyaca ünlü bir sanatçıyı Antalya'ya getirdiğimiz ve 22 eserini Antalyalılarla buluşturduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz" dedi.
Eserleri Antalyalılarla buluşturmak istediklerinin altını çizen Kantarcıoğlu, tüm sanatseverlere kapılarının açık olduğunu vurgulayarak, "Sadece Antalya'dakiler için değil, Türkiye'nin her yerinden hatta yurtdışından ziyaretçilerin gelip burada bu eserleri görmesini, Auguste Rodin (eserleri) hazır Antalyadayken bu güzel şöleni kaçırmamalarını, herkesten bu güzel eserlerin keyfini sürmesini istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İşte sergideki eserlerden yansıyan diğer kareler...