Fransız heykeltıraş Rodin'in 22 eseri Antalya'da sergileniyor

"RODİN'İN BU KADAR ESERİ DAHA ÖNCE HİÇ BİR ARADA GÖRÜLMEDİ”

Binanın üç katına yayılan eserlerin gerçekliğine ilişkin zaman zaman ziyaretçilerin sorularıyla karşılaştığını dile getiren Çetin, "Rodin'in bu kadar eseri daha önce bir arada hiç görülmemişti” diye konuştu.

Çetin, eserlerin her birinin katalogda yer aldığının ve sertifikalı olduğunun da altını çizdi.