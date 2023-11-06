Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi)

Geçen hafta vizyona giren korku filmi "Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece", gişede yüzde 76'lık bir düşüş yaşasa da hala ABD'de en çok seyredilen film konumunda. Meg Ryan'ın yıllar sonra yeniden rol aldığı romantik komedisi "What Happens Later" ise beklentilerin altında kalarak listenin dokuzuncusu oldu. İşte 3-5 Kasım haftasında ABD'de en çok seyredilen filmler ve gişe rakamları...

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 1

10. Freelance

1,2 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 2

9. What Happens Later

1,6 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 3

8. Paw Patrol: Süper Film

2 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 4

7. After Death

2 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 5

6. Exorcist: İnançlı

2,2 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 6

5. Radical

2,7 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 7

4. Priscilla

5,1 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 8

3. Dolunay Katilleri

7 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 9

2. Taylor Swift: The Eras Tour

14 milyon dolar

Freddy seyircisi yüzde 76 azalsa da film hala gişenin lideri (3-5 Kasım 2023 ABD gişesi) - 10

1. Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece

19 milyon dolar

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