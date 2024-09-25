Friends temalı yarışma programı düzenlenecek

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, "Friends" dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteri ile tanınan Matthew Perry'nin ani ölümü Hollywood dünyasını derinden sarstı. 28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Oyuncunun ölümü kaza olarak nitelendirilirken; Los Angeles polisi, aktörün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişinin tutuklandığı açıklandı. Perry'nin asistanı da dahil olmak üzere sanıklardan üçü uyuşturucu suçlamaları kabul ederken, diğer ikisi - bir doktor ve "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir kadın - tutuklandı.

Devam eden soruşturmadaki yeni belgelerde ünlü oyuncunun son sözleri ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan haberde; Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dediği yer aldı.