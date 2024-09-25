Friends temalı yarışma programı düzenlenecek

Friends dizisinin 30'uncu yıl dönümüne özel, yarışma programı düzenlenecek.

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 1

Dünya çapında büyük bir kitlenin beğenisini kazanan Friends dizisi, 30. yılını kutluyor.

Dizinin yıl dönümüne özel, yarışma programı düzenleneceği açıklandı. "Friends" temalı yarışma programı, Max'te yayınlanacak.

N-LIFE HABERLERİ

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 2

“Hızlı Arkadaşlar” (Fast Friends) adlı dört bölümlük yarışma programı, New York’ta Friends deneyim merkezinde çekilecek.

"The Friends Experience: Home", 18 odadan oluşan ve birçok aktivite içeren, iki katlı, 1.600 metrekarelik bir cazibe merkezi.

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 3

Yarışma programında, hayranların Friends bilgileri ölçülecek ve kıyasıya bir mücadele yaşanacak. Kazanan takım, en iyi "Friends" hayranları olarak taçlandırılacak.

Yarışma programının çekimleri ekim ayında başlayacak ancak ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 4

"The Friends Experience", New York dışında Londra'da da hayranlarını bekliyor ve yakında Las Vegas'ta bir şube daha açılacak.

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 5

FRIENDS HAKKINDA

İlk kez 22 Eylül 1994'te NBC'de yayınlanan "Friends" dizisinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer rol aldı.

20'li ve 30'lu yaşlarının başında New York'ta yaşayan altı arkadaşa odaklanan komedi, tüm zamanların en büyük televizyon dizilerinden biri haline geldi.

Oyuncu kadrosu, dizinin mirasını ve en sevdikleri anıları tartışmak için 2021 Max belgeseli "Friends: The Reunion"da bir araya geldi.

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 6

EŞYALARI AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Öte yandan, Friends dizisinde kullanılan eşyalar açık artırmaya çıkıyor. 22 Eylül 1994'te başlayan dizi, 2004'te sona ermişti. Dizinin 30'uncu yıl dönümüne özel gerçekleşecek olan açık artırmada, Courteney Cox ve Jennifer Aniston'ın giydiği kazaklar, ünlü turuncu koltuk, Lisa Kudrow'un giydiği kürk ceket ve daha birçok eşya satışa çıkacak.

Julien's Auctions adlı müzayede evinin gerçekleştireceği açık artırmada, turuncu koltuğun birebir kopyasının 2-3 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 7

Ayrıca diziye konuk olan Morgan Fairchild, Anna Faris, Christina Applegate, Paul Rudd, Bruce Willis gibi isimlerin eşyaları da satışa sunulacak.

Friends temalı yarışma programı düzenlenecek - 8

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, "Friends" dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteri ile tanınan Matthew Perry'nin ani ölümü Hollywood dünyasını derinden sarstı. 28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Oyuncunun ölümü kaza olarak nitelendirilirken; Los Angeles polisi, aktörün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişinin tutuklandığı açıklandı. Perry'nin asistanı da dahil olmak üzere sanıklardan üçü uyuşturucu suçlamaları kabul ederken, diğer ikisi - bir doktor ve "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir kadın - tutuklandı.

Devam eden soruşturmadaki yeni belgelerde ünlü oyuncunun son sözleri ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan haberde; Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dediği yer aldı.

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