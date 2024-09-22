Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi

"Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken dizinin bir başka yıldızı Matt LeBlanc'ın son görüntüsü, oyuncunun sevenlerini endişelendirdi.

Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi - 1

Dünya çapında büyük bir kitlenin beğenisini kazanan Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunmuştu.
Perry'nin ani ölümü Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.

Perry'nin soruşması devam ederken dizinin bir başka yıldızı, hayranlarını korkuttu.

N-LIFE HABERLERİ

Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi - 2

Daily Mail'in haberine göre, dizide "Joey" karakterini canlandıran Matt LeBlanc'ın son görünümü, arkadaşlarını endişelendirdi.

Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi - 3

57 yaşındaki oyuncu, bu ayın başlarında Los Angeles'ta görüldü ve oyuncunun "çok dağılmış" göründüğü ifade edildi.

Bir kaynak, In Touch Weekly'ye oyuncunun rol arkadaşlarının çok "endişeli" olduğunu ifade etti.

Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi - 4

Kaynak "Kimse Matt'in bedenini aşağılamıyor veya onu uygunsuz bir yaşam tarzıyla suçlamıyor. Burada olan bu değil" dedi.

Oyuncunun son dönemde "çok içine kapanık" olduğu ve kendisinden çok sık haber alınamadığı belirtildi. 

Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi - 5

"FİZİKSEL OLARAK DA KENDİNİ SALDI"

Matthew Perry'nin trajik ölümünden beri oyuncunun, sosyalleşmeye ilgi duymadığı ve işlerine odaklandığı belirtildi. LeBlanc'ın gözle görülür değişimi hakkında "Eskiden çok neşeli, mutlu bir adamdı ama şimdi sanki bir şekilde onların yanında olmaya layık hissetmiyormuş gibi" ifadelerine yer verildi.

Bir kaynak "Açıkçası kendine olan saygısı zedelendi ve fiziksel olarak da kendini saldığını görebiliyorsunuz "dedi.

Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi - 6

Ancak, LeBlanc'ın hala arkadaşlarının sarsılmaz desteğine sahip olduğu vurgulandı:

"Jen, Courteney [Cox], Lisa [Kudrow] ve David [Schwimmer] hepsi onu tekrar aralarına katmak ve tekrar gülümsetmek istiyor."

Bir kaynak, "Son trajedi onlara hayatın ne kadar kısa ve değerli olduğunu öğretti" dedi.

Friends yıldızı Matt LeBlanc, hayranlarını endişelendirdi - 7

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, "Friends" dizisinde canlandırdığı "Chandler Bing" karakteri ile tanınan Matthew Perry'nin ani ölümü Hollywood dünyasını derinden sarstı. 28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Oyuncunun ölümü kaza olarak nitelendirilirken; Los Angeles polisi, aktörün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişinin tutuklandığı açıklandı. Perry'nin asistanı da dahil olmak üzere sanıklardan üçü uyuşturucu suçlamaları kabul ederken, diğer ikisi - bir doktor ve "Ketamin Kraliçesi" olarak bilinen bir kadın - tutuklandı.

Devam eden soruşturmadaki yeni belgelerde ünlü oyuncunun son sözleri ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan haberde; Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dediği yer aldı.

DAHA FAZLA GÖSTER