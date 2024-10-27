"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu

ASİSTANI DA İŞİN İÇİNDE

Mahkeme belgelerine göre Dr. Salvador Plasencia'nın Perry'ye ketamin sağladığı iddia edilirken, aktörün asistanı Kenneth Iwamasa'nın Perry'nin öldüğü gün ölümcül enjeksiyonu uyguladığı bildirildi.

Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan Mark Chavez, suçunu resmen kabul etti. Chavez, 2 Ekim Çarşamba günü mahkemede ketamin tedarik etme suçlamasını kabul etti.

Ketamin İnfüzyon Tedavisi sunan bir kliniği işleten Chavez, ketamini Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya vermekle suçlanan Doktor Salvador Plasencia'ya sattığını söyledi. Chavez, Iwamasa ve Plasencia'nın yanı sıra "Ketamin Kraliçesi" olarak adlandırılan Jasveen Sangha ve Erik Fleming de suçlanan isimler arasında.

"BAĞIMLILIĞINDAN YARARLANDILAR"

ABD Savcısı Martin Estrada daha önce yaptığı açıklamada "Bu kişiler, kendilerini zengin etmek için Bay Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar. Yaptıklarının Bay Perry için büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı, ama yine de yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.