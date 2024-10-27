"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu

Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. 54 yaşında traijk bir şekilde hayatını kaybeden yıldızın annesi, oyuncunun ölümüyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu - 1

KANINDA YÜKSEK DOZDA KETAMİN BULUNDU

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu - 2

Matthew Perry'nin ölümü kapsamında soruşturma devam ederken oyuncunun annesi, Today Show'a konuk oldu ve oğlunun ölümü hakkında konuştu.

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu - 3

"SANKİ BİR ŞEYLERİN OLACAĞINI BİLİYOR GİBİYDİ"

Suzanne Morrison "Oğlum bana gelip 'Seni çok seviyorum ve şimdi seninle olmaktan çok mutluyum' dedi. Sanki bir şeylerin olacağını biliyor gibiydi. O zamanlar bunu düşünmemiştim ama 'Böyle bir konuşma yapmayalı ne kadar oldu. Yıllar oldu' diye düşündüm kendi kendime" ifadelerini kullandı.

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu - 4

"ARTIK KORKMUYORUM" DEMİŞ

Perry'nin annesi, "Bence, kendisine neler olacağına dair bir fikri vardı ve bunu çok güçlü bir şekilde hissediyordu. Ama 'Artık korkmuyorum' demişti. Ve bu cümlesi, beni o zamanlar çok endişelendirdi" dedi.

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu - 5

SIR PERDESİ ARALANIYOR

54 yaşındaki oyuncunun ölüm nedeni, evindeki jakuzide ölü bulunmasının ardından, ilk başta boğulma olarak bildirildi. Los Angeles Adli Tıp Kurumu daha sonra bunun sebebinin "ketaminin akut etkileri" olduğunu belirledi.

Los Angeles yetkilileri Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı ve aktörün depresyon ve anksiyete için ketamin infüzyon terapisi gördüğünü ortaya çıkardı. Perry'nin gözetim olmadan yüksek dozlarda ilaç aldığı ve bağımlılığının "kontrolden çıktığı" bildirildi. 

"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu - 6

ASİSTANI DA İŞİN İÇİNDE

Mahkeme belgelerine göre Dr. Salvador Plasencia'nın Perry'ye ketamin sağladığı iddia edilirken, aktörün asistanı Kenneth Iwamasa'nın Perry'nin öldüğü gün ölümcül enjeksiyonu uyguladığı bildirildi.

Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan Mark Chavez, suçunu resmen kabul etti. Chavez, 2 Ekim Çarşamba günü mahkemede ketamin tedarik etme suçlamasını kabul etti.

Ketamin İnfüzyon Tedavisi sunan bir kliniği işleten Chavez, ketamini Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya vermekle suçlanan Doktor Salvador Plasencia'ya sattığını söyledi. Chavez, Iwamasa ve Plasencia'nın yanı sıra "Ketamin Kraliçesi" olarak adlandırılan Jasveen Sangha ve Erik Fleming de suçlanan isimler arasında.

"BAĞIMLILIĞINDAN YARARLANDILAR"

ABD Savcısı Martin Estrada daha önce yaptığı açıklamada "Bu kişiler, kendilerini zengin etmek için Bay Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar. Yaptıklarının Bay Perry için büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı, ama yine de yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

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