"Friends" yıldızı Matthew Perry'nin annesi: Sanki öleceğini biliyordu
Evinin jakuzisinde ölü bulunan "Friends" dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. 54 yaşında traijk bir şekilde hayatını kaybeden yıldızın annesi, oyuncunun ölümüyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
KANINDA YÜKSEK DOZDA KETAMİN BULUNDU
"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.
28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.