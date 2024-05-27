Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi)

Yönetmen koltuğunda George Miller'ın oturduğu ve başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth'ün yer aldığı Furiosa: Bir Mad Max Destani filmi vizyondaki ilk haftasında ABD gişesinde zirveye yerleşti. 26 milyon dolar hasılat elde eden film, Cannes'da gösterilmesine ve yüksek bir bütçe ile çekilmesine rağmen beklentinin altında kaldı. Furiosa'yı pazartesi günlerinden nefret etmesiyle ve lazanyaya olan sevgisiyle tanınan Garfield'ı konu alan "Garfield" filmi 25 milyon dolar ile takip etti. İşte 24-26 Mayıs hafta sonu ABD gişe rakamları...

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 1

10. Babes

1,1 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 2

9. Back To Black

1,1 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 3

8. Rekabet

1,4 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 4

7. Sight

2,7 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 5

6.  Ziyaretçiler: Bölüm 1

5,6 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 6

5. Dublör

5,9 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 7

4. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

13 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 8

3. Hayali Arkadaşlar 

16 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 9

2. Garfield

25 milyon dolar

Furiosa beklentinin altında kaldı (24-26 Mayıs ABD gişesi) - 10

1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı

26 milyon dolar

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