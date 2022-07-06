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Futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşandı

Haberler | 06.07.2022 - 08:35

Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları da giyen futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa 14 yıllık evliliklerini noktaladı.

Futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşandı - 1

Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jelena Karleusa, evliliklerini sonlandırdı.

Futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşandı - 2

Karleusa "Ne yazık ki Dusko, artık kendisini ailemizin bir parçası olarak görmüyor. Hayat devam ediyor. Tüm evlilik malları çocuklarımıza devredilmiştir, çocuklarımızın velayeti bana aittir" dedi.

Futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşandı - 3

"Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir" diyen Karleusa, "Ailemiz ve çocuklarımız için bu zor dönemde medyadan anlayış beklemeyeceğim çünkü boşuna... Halktan ne insanlık, ne de anlayış bekliyorum. Her şeyden kurtuldum, bu yüzden bunu da yaşayacağım" diye konuştu.

Futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşandı - 4

Öte yandan son dönemde Dusko Tosic'in meslektaşı Filip Djordjevic'in model eşi Jovana ile birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşandı - 5

Karleusa'nın ise Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile Facetime'da çıplak bir şekilde görüştüğü görüntüler ortaya çıkmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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