Futbolcu Dusko Tosic ile Jelena Karleusa boşandı

"Teknik hukuki konular önümüzdeki dönemde anlaşma ile çözülecektir" diyen Karleusa, "Ailemiz ve çocuklarımız için bu zor dönemde medyadan anlayış beklemeyeceğim çünkü boşuna... Halktan ne insanlık, ne de anlayış bekliyorum. Her şeyden kurtuldum, bu yüzden bunu da yaşayacağım" diye konuştu.