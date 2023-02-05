Galata Kulesi isim tabelasına döndü

"TARİHİMİZE SAYGISIZLIK"

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi yapının isim tabelasına çevrilmesine yerli turistler de büyük tepki gösterdi. Gezmek için ailesi ile birlikte Alanya'dan gelen Hadi Cantemur, tarihe sahip çıkılması gerektiğini belirterek, "Ben de işin açıkçası gördüğümde şok oldum. Böyle güzel bir tarihi yapıyı bu şekilde harabe bir şekle dönüştürmeleri, gelişigüzel yazıların yazılması çok kırıcı bir şey. Tarihimize saygısızlık diye düşünüyorum. Bu anlamda biz de ilk defa tatil amaçlı geldik ve burayı da görmek istedik. Ama bu gerçekten bizde olması gereken bir bilinç, tarihimize sahip çıkmalıyız. Bu yapılar gerçekten bizim geçmişimiz. Bu anlamda da çok kırıcı bir durum. Bu insanların kişisel sorunları var sanırım. Bunların çocukluğuna inmek lazım. Dikkat çekmeye çalışıyor olabilirler. Sevgisizlik, ilgisizlik olabilir. Aile yaşantısında sıkıntılar yaşamış olabilir" dedi.



