Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde

Haberler | 22.07.2022 - 13:25
Ras Al Khaimah - “Aşırı zevkler”
Park City - “Yıl boyu eğlence”
Galapagos - “Görmek ve korumak için”
Dolni Morava - “Eşsiz manzaralar”
Seoul - “En akıllı şehir”
Great Barrier - “Denizin altında”
Doha – “Dünya Kupası mucizeleri”
Detroit - “Yeni keşfedilmiş zafer”
Kerala - “Ekoturizmin gözdesi”
The Arctic - “Buzu kırmak”
Ahmedabad - “Kapsamlı öğreniş”
Nairobi – “Kültürel şehir”
Valencia - “Geleceğe tasarla”
Queenstown – “Yüksek uçulan macera”
Hwange National Park - “Korunma altındaki safari”
Historic Silk Road Sites - “Antik bir yoldan yürümek”
São Paulo – “Brezilya’ya dönüş”
Trans Bhutan Trail - “Nefes kesici göç”
Devon – “Manzarada kaybolmak”
Bali - “Resortpalooza!”
International Space Station – “Dünyadışı”
Kyushu Adası - “Volkanik güzellik”
Rapa Nui - “Zamana direnen kültür”
Salta- “Gerçekçi cazibe”
Portre - “Viski ve vahşilik”
Tofino – “Daha vahşi bir batı”
Boracay - “Yeniden Doğan cennet”
Madiera - “Avrupai tropikallik”
Franschhoek - “Şarap sevenlerin rüyası”
Miami - “Şu an çok sıcak/popüler”
El cha – “Lüks park neşesi”
Bogoto - “Şehrin döngüsü”
The Alentejo – “Pastoral kaçış”
Lower Zambezi National Park – “Vahşi hayatla bütünleşmek”
Kaunus - “Ukrayna için sanat”
Setouchi – “Sanatın içinde kaybolmak”
Calabria - “Çizme çevresin yürüyüş”
San Francisco – “Harika Golden Gate”
Skelleftea - “İskandinav sıcaklığı”
Copenhagen - “Geleceğe sürmek”
Marsilya - “Akdeniz sevdası”
Thessaloniki – “Mutfağı yeniden yazan yer”
Galataport İstanbul
Ululissa - “Buz gibi bir eğitim”
Jamaica - “Yıl boyu parti”
Fremantle - “Ye, iç ve Avusturalyalı ol”
Toronto – “Taze bakış açıları”
Kigali - “Daha bir gelecek inşa etmek”
Riviera Nayarit - “Gizli cevher”
Portland - “Herkes sıcak karşılanır”