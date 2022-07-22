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Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde

Haberler | 22.07.2022 - 13:25

Time Dergisi 2022 yılının 'En Harika Yerler Listesi'ni paylaştı. Dünyanın en en seçkin destinasyonlarını sırayalan Time, İstanbul’un yeni ve gözde mekanlarından ‘Galataport’u da listesine dahil etti. Görkemli boğaz manzarasına bakan Galataport, “Klasik bir yeniden doğuş” ifadesiyle dünyanın en harika yerlerinden biri olarak seçildi.

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 1

Ras Al Khaimah - “Aşırı zevkler”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 2

Park City - “Yıl boyu eğlence”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 3

Galapagos - “Görmek ve korumak için”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 4

Dolni Morava - “Eşsiz manzaralar”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 5

Seoul - “En akıllı şehir”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 6

Great Barrier - “Denizin altında”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 7

Doha – “Dünya Kupası mucizeleri”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 8

Detroit - “Yeni keşfedilmiş zafer”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 9

Kerala - “Ekoturizmin gözdesi”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 10

The Arctic - “Buzu kırmak”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 11

Ahmedabad - “Kapsamlı öğreniş”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 12

Nairobi – “Kültürel şehir”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 13

Valencia - “Geleceğe tasarla”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 14

Queenstown – “Yüksek uçulan macera”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 15

Hwange National Park - “Korunma altındaki safari”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 16

Historic Silk Road Sites - “Antik bir yoldan yürümek”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 17

São Paulo – “Brezilya’ya dönüş”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 18

Trans Bhutan Trail - “Nefes kesici göç”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 19

Devon – “Manzarada kaybolmak”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 20

Bali - “Resortpalooza!”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 21

International Space Station – “Dünyadışı”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 22

Kyushu Adası - “Volkanik güzellik”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 23

Rapa Nui - “Zamana direnen kültür”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 24

Salta- “Gerçekçi cazibe”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 25

Portre - “Viski ve vahşilik”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 26

Tofino – “Daha vahşi bir batı”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 27

Boracay - “Yeniden Doğan cennet”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 28

Madiera - “Avrupai tropikallik”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 29

Franschhoek - “Şarap sevenlerin rüyası”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 30

Miami - “Şu an çok sıcak/popüler”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 31

El cha – “Lüks park neşesi”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 32

Bogoto - “Şehrin döngüsü”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 33

The Alentejo – “Pastoral kaçış”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 34

Lower Zambezi National Park – “Vahşi hayatla bütünleşmek”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 35

Kaunus - “Ukrayna için sanat”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 36

Setouchi – “Sanatın içinde kaybolmak”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 37

Calabria - “Çizme çevresin yürüyüş”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 38

San Francisco – “Harika Golden Gate”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 39

Skelleftea - “İskandinav sıcaklığı”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 40

Copenhagen - “Geleceğe sürmek”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 41

Marsilya - “Akdeniz sevdası”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 42

Thessaloniki – “Mutfağı yeniden yazan yer”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 43

İstanbul

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 44

Ululissa - “Buz gibi bir eğitim”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 45

Jamaica - “Yıl boyu parti”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 46

Fremantle - “Ye, iç ve Avusturalyalı ol”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 47

Toronto – “Taze bakış açıları”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 48

Kigali - “Daha bir gelecek inşa etmek”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 49

Riviera Nayarit - “Gizli cevher”

Galataport İstanbul Time'ın En Harika Yerler Listesi'nde - 50

Portland - “Herkes sıcak karşılanır”

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