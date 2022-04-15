Galataport İstanbul'da 23 Nisan Bayramı'na özel konser

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği 74 konserde, 100 bine yakın izleyiciye ulaşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Şefliğini & Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne kadar Türkiye’den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti. Bunlar arasında dünyaca ünlü Türk piyanistler Fazıl Say ve Gülsin Onay, keman sanatçısı Cihat Aşkın, '3 Tenor' olarak tanınan Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol Talınlı ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyası, ünlü tenor Nicola Martinucci ve Rus kemancı Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. DÇSO çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı.