Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 31.03.2022 - 11:18 - Son Güncelleme : 31.03.2022 - 11:26

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği House of Dragon dizisinden yeni görseller paylaşan HBO, dizinin seyirciyle buluşma tarihini açıkladı.

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 1

Yayınlandığı dönemde büyük bir kitleye ulaşarak HBO’nun en çok izlenen dizisi haline gelen Game of Thrones evreni, yeni devam dizisi House of Dragon ile daha da genişliyor.

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 2

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Merakla beklenen diziden geçtiğimiz aylarda kısa bir fragman paylaşan HBO, dizinin yayın tarihini yeni görsellerle birlikte açıkladı.

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 3

Warner Bros.’un dijital platfromu HBO Max’de yayınlanacak olan dizinin yayın tarihi 21 Ağustos olarak belirlendi.

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 4

200 YIL ÖNCESİNİ KONU ALIYOR

House Dragon, Emmy ödüllü dizi Game of Thrones’tan 200 yıl öncesinde geçen olayları konu alacak. Özellikle Targaryen hanedanına yoğunlaşan dizi, imparatorlukların Demir Taht’a çıkma mücadelesini ele alacak.

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 5

Ülkemizde henüz yayında olmayan HBO  Max'in yılın ilerleyen zamanlarında hizmete girmesi bekleniyor.

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 6

İşte House of Dragon'dan yeni görseller...

Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 7
Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 8
Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 9
Game of Thrones'un devam dizisi House of Dragon'ın yayın tarihi belli oldu - 10

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER