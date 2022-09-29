Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti

‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran, Grammy ödüllü efsanevi rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayata veda etti.

Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti - 1

‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla bir döneme damga vuran efsanevi rap şarkıcısı Coolio, 59 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir menajerliğini üstlenen Jarez Posey, şarkıcının Los Angeles’taki evinin banyosunda tepkisiz halde bulunduğunu açıkladı. Şarkıcının ölüm nedeni henüz belli değil. Ancak menajeri, ilk yardım görevlilerinin, şarkıcının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini düşündüğünü açıkladı.

Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti - 2

'GANGSTA'S PARADISE’ İLE TANINDI

Amerikalı şarkıcı Coolio, müzik kariyerine 1980’li yıllarda başladı. 1995’te çıkardığı ve tüm dünyada hit haline gelen ‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla hafızalara kazındı.

Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti - 3

Asıl adı Artis Leon Ivey Jr olan Coolio, Michelle Pfeiffer’ın başrolde yer aldığı ‘Dangerous Minds’ adlı filmin müziği olarak da kullanılan Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy kazandı. Şarkı, müzik platformu Spotify’da bir milyar dinlenmeyi geçti.

Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti - 4

Yaklaşık 40 yıllık kariyerinde sekiz stüdyo albümü yapan Coolio, bir Amerika Müzik Ödülü, üç de MTV Video Müzik Ödülü kazandı.

Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti - 5

ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORDU

Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) ve Too Hot gibi diğer hit şarkıları da olan Coolio, ölümüne kadar müzik hayatını aktif bir şekilde sürdürdü. Birkaç gün önce 90’ların yıldızı olan Vanilla Ice ve Young MC gibi isimlerle turne kapsamında Teksas’ta konser verdi.

Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti - 6

Vanilla Ice, Coolio’nun ölümünün ardından Twitter'da "Korkuyorum, dostum Coolio'nun hayatını kaybettiğini duydum" dedi.

Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti - 7

"TANIDIĞIM EN İYİ İNSANLARDAN BİRİ"

Snoop Dogg da 2006’da bir klip için çekilen fotoğraflarını paylaşarak, şarkıcının ödüllü şarkısına atıfta bulundu ve “Mafya cenneti. Huzur içinde uyu” notunu yazdı.

Şarkıcı ve aktör Ice Cube, “Bu çok üzücü bir haber. Bu adamın endüstrinin zirvesine doğru ilerlediğine ilk elden tanık oldum” diye yazdı.

MC Hammer, Coolio’yu “Tanıdığım en iyi insanlardan biri” diye tanımladı.   

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