Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan rap şarkıcısı Coolio hayatını kaybetti

ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORDU

Fantastic Voyage, Rollin' With My Homies, 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) ve Too Hot gibi diğer hit şarkıları da olan Coolio, ölümüne kadar müzik hayatını aktif bir şekilde sürdürdü. Birkaç gün önce 90’ların yıldızı olan Vanilla Ice ve Young MC gibi isimlerle turne kapsamında Teksas’ta konser verdi.