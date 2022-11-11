 Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar | N-Life

Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar

Neşet Ertaş’ın hayatını beyazperdeye taşıyan Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fragman ve fotoğraflar yayınlandı. 23 Aralık’ta izleyiciyle buluşacak filmde sanatçının gençliğini Bektaş Dolu, yetişkinliğini ise Ramazan Bağgül canlandırıyor.

Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar - 1

Garip Bülbül Neşet Ertaş filmi 23 Aralık’ta izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden vizyon öncesi son fragman ve görseller yayınlandı.

GARİP BÜLBÜL NEŞET ERTAŞ FRAGMANI
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Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar - 2

Aşık Meftuni Topçu ve Ramazan Bağgül’ün birlikte çalıp söyledikleri, halk ozanı Sadık Doğanay’ın “Vay Dünya Vay” isimli türküsü fragmana eşlik ediyor.


Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar - 3

Dijital Sanatlar’ın yapımcılığını üstlendiği; Prof. Erol Parlak’ın merhum sanatçı Ertaş’ın onayı ve resmî muvafakatiyle kaleme aldığı “Garip Bülbül Neşet Ertaş” isimli iki ciltlik kitabından uyarlanan ve kitapla aynı ismi taşıyan filmi, Ömer Faruk Sorak ve Berker Berki birlikte yönetti.


Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar - 4

CGV Mars Dağıtım aracılığıyla 23 Aralık’ta vizyona girecek filmde Ertaş’ı Ramazan Bağgül, gençliğini Bektaş Dolu canlandırırken müzisyen Zara, Neşet Ertaş’ın annesi rolünde.

Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar - 5

Filmde ayrıca Melisa Aslı Pamuk, Yüsra Geyik, Toygan Avanoğlu, Yusuf Serkan Köksal, Selin Genç, Renan Bilek, Rüzgar Aksoy, Ayça Damgacı, Gözde Kansu, Bahtiyar Engin, Caner Kurtaran, Yiğit Mahzuni, Celal Öztürk, Cemal Toktaş, Atay Yıldız, Cansu Fırıncı, Kemal Başar, Mehmet Esen, Ali Tutal, Hasan Ali Mete, Ersin Faikzade, Cenk Gürpınar, Asaf Doğan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemalettin Çekmece, İmren Çapanoğlu, Ayhan Pekbilgin, Doğan Tokel, Onur Efe Şahin, Cengiz Okuyucu, Hüseyin Yeşilyurt gibi birbirinden değerli oyuncular rol alıyor.

Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar - 6

UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul edilip sazı, sözü ve ünü sınırlarımızın ötesine yayılan sanatçı; kendine özgü ifadesi, tınısı, güçlü tekniğiyle mükemmeliyete ulaşmış ve günümüzde hala aşılamamış saz ustası olarak kalplerdeki yerini koruyor.

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