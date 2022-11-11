Garip Bülbül Neşet Ertaş filminden yeni fotoğraflar

UNESCO tarafından “Yaşayan İnsan Hazinesi” olarak kabul edilip sazı, sözü ve ünü sınırlarımızın ötesine yayılan sanatçı; kendine özgü ifadesi, tınısı, güçlü tekniğiyle mükemmeliyete ulaşmış ve günümüzde hala aşılamamış saz ustası olarak kalplerdeki yerini koruyor.