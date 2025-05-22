Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal dizisi yeni sezon tarih ve oyuncuları

OYUNCULARI

Dizinin 1. sezon kadrosunda yer alan isimler:

Ahmet Kural (Baki)

Erdal Cindoruk (Aziz)

Sibel Aytan (Elif)

Muharrem Türkseven (Ahmet)

Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)

Serkan Ercan (Nazım)

Ferhan Vural (Nadir)

Teoman Aki (Erdem)



Yeni sezonda ise Ahmet, Neslihan karakterleri ile beraber Elif'inde yer almayacağı bekleniyor.



Öte yandan Hande Soral ve Serhat Kılıç ise yeni sezonda kadroya dahil olan isimler.