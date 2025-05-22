Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal dizisi yeni sezon tarih ve oyuncuları
Gassal dizisi ilk sezonu ile izleyeni büyülemişti. Başrolde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisinde, gassallık yapan Baki adındaki genç adamın kendi halinde yaşamı ve ölümle yüzleşmesi ardından yaşadıkları ekrana geliyor. Dizinin 2. sezon tarihi de belli oldu. Peki, Gassal ne zaman?
Gassal dizisi dijital platformda en çok dikkat çeken yapımlar arasına girdi. Dizide Baki'nin trajik şekilde vefat eden arkadaşı Ahmet ve eşinin ardından yaşayacakları, ikinci sezonda izleyici karşısına çıkacak. İşte Gassal dizisi hakkında detaylar...