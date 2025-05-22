Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal dizisi yeni sezon tarih ve oyuncuları

Gassal dizisi ilk sezonu ile izleyeni büyülemişti. Başrolde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisinde, gassallık yapan Baki adındaki genç adamın kendi halinde yaşamı ve ölümle yüzleşmesi ardından yaşadıkları ekrana geliyor. Dizinin 2. sezon tarihi de belli oldu. Peki, Gassal ne zaman?

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal dizisi yeni sezon tarih ve oyuncuları - 1

Gassal dizisi dijital platformda en çok dikkat çeken yapımlar arasına girdi. Dizide Baki'nin trajik şekilde vefat eden arkadaşı Ahmet ve eşinin ardından yaşayacakları, ikinci sezonda izleyici karşısına çıkacak. İşte Gassal dizisi hakkında detaylar...

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Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal dizisi yeni sezon tarih ve oyuncuları - 2

GASSAL YENİ SEZON NE ZAMAN?

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinin ikinci sezon yayın tarihi 24 Mayıs Cumartesi olarak duyuruldu. Dizi tutkunları yeni sezon bölümlerini Tabii üzerinden izleyebilecek.

Gassal 2. sezon ne zaman? Gassal dizisi yeni sezon tarih ve oyuncuları - 3

OYUNCULARI

Dizinin 1. sezon kadrosunda yer alan isimler:
Ahmet Kural (Baki)
Erdal Cindoruk (Aziz)
Sibel Aytan (Elif)
Muharrem Türkseven (Ahmet)
Ezgi Özyürekoğlu (Neslihan)
Serkan Ercan (Nazım)
Ferhan Vural (Nadir)
Teoman Aki (Erdem)

Yeni sezonda ise Ahmet, Neslihan karakterleri ile beraber Elif'inde yer almayacağı bekleniyor.

Öte yandan Hande Soral ve Serhat Kılıç ise yeni sezonda kadroya dahil olan isimler.

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