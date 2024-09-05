Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi
Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek dünyaevine girdi.
Şarkıcı Gaye Su Akyol ve sevgilisi Ali Güçlü Şimşek evlendi.
Şarkıcı Gaye Su Akyol ve sevgilisi Ali Güçlü Şimşek evlendi.
Ünlü çifti, bu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.
Akyol, nikah fotoğraflarını “Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde, sonsuza kadar" notuyla paylaştı.
Merve Dizdar, Akyol ile yaptığı paylaşıma "Gelini yakaladım, yaşasın" notunu düştü.
Hande Doğandemir de Akyol ile Şimşek ile karesini paylaştı.