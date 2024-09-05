Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi

Ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek dünyaevine girdi.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 1

Şarkıcı Gaye Su Akyol ve sevgilisi Ali Güçlü Şimşek evlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 2

Ünlü çifti, bu günlerinde dostları yalnız bırakmadı.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 3

Akyol, nikah fotoğraflarını “Şimdi, sonra, bütün paralel evrenlerde, sonsuza kadar" notuyla paylaştı.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 4

Merve Dizdar, Akyol ile yaptığı paylaşıma "Gelini yakaladım,  yaşasın" notunu düştü.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 5

Hande Doğandemir de Akyol ile Şimşek ile karesini paylaştı.

Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 6
Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 7
Gaye Su Akyol ve Ali Güçlü Şimşek evlendi - 8
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