Geçen yıl binlerce eser müzelere kazandırıldı

Arkeolojik kazı çalışmalarına, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce ve cari desteklerle 95 milyon lira doğrudan ödenek sağlandı. Bu rakam, yıl boyu süren kazılar için ayrıca istihdam edilen uzman personele ve kazı alanlarındaki restorasyon, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmalarına ayrılan destekle 240 milyon lirayı aştı.