Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen ve yaklaşık bir asırdır devam eden sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Tarihinde birçok garip olaya ev sahipliği yapan Akademi Ödülleri bu yıl da heyecanla bekleniyor. İşte karşınızda Oscar tarihinden unutulmaz anlar!
97'ncisi düzenlenen Oscar (Akademi Ödülleri) bu yıl da sahiplerini buluyor. Yaklaşık bir asırdır devam eden sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödülleri her yıl Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından verilir. İlk kez 16 Mayıs 1929’da düzenlenen Oscar töreni, zamanla büyük bir kültürel etkinlik haline gelmiştir.
Akademi Ödülleri, zaferler kadar şok edici anlarıyla da hafızalara kazındı! Yanlış anons edilen En İyi Film ödülü, duygusal teşekkür konuşmaları ve tarihi ilkler… İşte unutulmaz Oscar anları..."