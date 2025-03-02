Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları

"HER RENKLİ KADIN İÇİN"

Halle Berry, 2002'de "Monster's Ball" filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk siyahi kadın oldu. Gözyaşlı bir kabul konuşmasında şunları söyledi: "Bu an benden çok daha büyük. Bu an Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll için. Yanımda duran kadınlar için: Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Ve bu kapı bu gece açıldığı için bir şansı olan her isimsiz, yüzü olmayan renkli kadın için."