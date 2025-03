Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları

"Titanic" 1998'de 11 Oscar kazandı, bunların arasında en iyi film ve burada görülen James Cameron'ın en iyi yönetmeni de vardı. Film, Akademi Ödülleri tarihinde en çok kazanan "Ben-Hur" (1959) ve "Lord of the Rings: Return of the King" (2003) ile eşitlendi.