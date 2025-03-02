Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen ve yaklaşık bir asırdır devam eden sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Tarihinde birçok garip olaya ev sahipliği yapan Akademi Ödülleri bu yıl da heyecanla bekleniyor. İşte karşınızda Oscar tarihinden unutulmaz anlar!

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 1

97'ncisi düzenlenen Oscar (Akademi Ödülleri) bu yıl da sahiplerini buluyor. Yaklaşık bir asırdır devam eden sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödülleri her yıl Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) tarafından verilir. İlk kez 16 Mayıs 1929’da düzenlenen Oscar töreni, zamanla büyük bir kültürel etkinlik haline gelmiştir.

Akademi Ödülleri, zaferler kadar şok edici anlarıyla da hafızalara kazındı! Yanlış anons edilen En İyi Film ödülü, duygusal teşekkür konuşmaları ve tarihi ilkler… İşte unutulmaz Oscar anları..."

N-LIFE HABERLERİ

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 2

İLK SİYAHİ YARDIMCI OYUNCU

Hattie McDaniel , 1940 yılında Akademi Ödülü kazanan ilk siyahi oyuncu oldu. "Rüzgar Gibi Geçti" filmindeki Mammy rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazandı.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 3

ÖDÜL KAZANAN İLK LATİN

Rita Moreno, 1961 yapımı “West Side Story” filmindeki yardımcı rolüyle Oscar kazanan ilk Latin oyuncu oldu. Daha sonra iki Emmy, bir Grammy ve bir Tony kazanarak EGOT statüsü kazanan seçkin gruba katıldı.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 4

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ ALAN İLK SİYAHİ

Sidney Poitier, 1963 yapımı “Lilies of the Field” filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ilk siyah oldu. Poitier ayrıca Denzel Washington'ın en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ikinci Siyah aktör olduğu 2002 yılında da onursal Oscar ödülü aldı.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 5

EŞİT OY

1969'da Barbra Streisand ve Katharine Hepburn en iyi kadın oyuncu dalında 3.030'ar oy alarak nadir görülen bir ikili beraberlik yaşadılar. Bu, bir ana Oscar kategorisindeki ilk kesin beraberlikti.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 6

"BABA"DAN PROTESTO

Marlon Brando'nun “Baba” filmindeki rolü ona en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı, ancak 1973'teki törene protesto amacıyla katılmadı. Amerikan yerlisi aktris ve aktivist Sacheen Littlefeather onun adına törene katıldı ve ödülü vekaleten reddetti. Littlefeather yaptığı konuşmada “Bu çok cömert ödülü üzülerek kabul edemeyeceğini ve bunun nedenlerinin bugün film endüstrisi ve televizyonda, film tekrarlarında ve ayrıca Wounded Knee'deki son olaylarda Amerikan yerlilerine yapılan muamele olduğunu” söyledi.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 7

ÇIPLAK ADAM SKANDALI

1974 Oscar Ödülleri'nde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. David Niven, En İyi Film Ödülü'nü açıklaması için Elizabeth Taylor'ı çağırmadan önce sahneye çırılçıplak bir adam fırladı.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 8

BOKSÖR ATIŞMASI

Boksör Muhammed Ali ve aktör Sylvester Stallone 1977'de en iyi kadın oyuncu ödülünü açıklamadan önce sahnede dövüşür gibi yaptılar. “Ben gerçek Apollo Creed'im. Senaryomu çaldın” diyen Ali, Stallone'nin 1976 yapımı "Rocky" filmindeki bir karaktere atıfta bulundu.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 9

Dokuz kez Oscar ödülü alan Billy Crystal, 1992 törenine bir sedyeye bağlanarak ve bir Hannibal Lecter maskesi takarak girdi. Crystal, "Kuzuların Sessizliği"nde Lecter'ı canlandıran Anthony Hopkins'e yaklaşarak "Akademi'den birkaç kişiyi akşam yemeğine davet ediyorum. Bana katılmak ister misin?" diye sordu. Törenin ilerleyen saatlerinde, "Kuzuların Sessizliği" beş ödül aldı ve en iyi film ödülünü kazanan ilk korku filmi oldu.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 10

"Titanic" 1998'de 11 Oscar kazandı, bunların arasında en iyi film ve burada görülen James Cameron'ın en iyi yönetmeni de vardı. Film, Akademi Ödülleri tarihinde en çok kazanan "Ben-Hur" (1959) ve "Lord of the Rings: Return of the King" (2003) ile eşitlendi.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 11

"HER RENKLİ KADIN İÇİN"

Halle Berry, 2002'de "Monster's Ball" filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan ilk siyahi kadın oldu. Gözyaşlı bir kabul konuşmasında şunları söyledi: "Bu an benden çok daha büyük. Bu an Dorothy Dandridge, Lena Horne, Diahann Carroll için. Yanımda duran kadınlar için: Jada Pinkett, Angela Bassett, Vivica Fox. Ve bu kapı bu gece açıldığı için bir şansı olan her isimsiz, yüzü olmayan renkli kadın için."

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 12

Heath Ledger, 2009 yılında "The Dark Knight" filmindeki Joker rolüyle ölümünden sonra en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Ledger'ın ebeveynleri ve kız kardeşi ödülü onun adına kabul etti.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 13

ÖDÜL ALAN İLK KADIN YÖNETMEN

Kathryn Bigelow, 2010 yılında en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti. "The Hurt Locker" adlı filmiyle kazandı.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 14

Jennifer Lawrence 2013 yılında "Umut Işığım" ile ilk Oscar'ını kazandı. Aktrist sahneye çıkarken ayağı takıldı ve merdivenlerde düştü.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 15

Sunucu Ellen DeGeneres, 2014 Oscar'ları sırasında kalabalığın en tanınan yüzlerinden bazılarını bir grup özçekimi için bir araya getirdi.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 16

2017'de en iyi film kazananını duyurma zamanı geldiğinde bir zarf karışıklığı karmaşaya yol açtı. Sunucular Warren Beatty ve Faye Dunaway başlangıçta kazanan olarak "La La Land"i duyurdular, ancak bunun yerine en iyi kadın oyuncu için zarf verildi. "La La Land" yapımcısı Jordan Horowitz, gerçek kazananı, "Moonlight"ı izleyicilere duyurdu ve kazanan kartını kameraya doğru kaldırdı.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 17

“Parasite” 2020'de en iyi film ödülünü kazanan ilk İngilizce olmayan film oldu. Film ayrıca en iyi özgün senaryo, en iyi uluslararası film ve burada görülen Bong Joon Ho için en iyi yönetmen ödüllerini de kazandı. “Sadece aday gösterilmek bile büyük bir onurdu. Kazanacağımı hiç düşünmemiştim” dedi.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 18

2022'de tarihi ve farklı kazananların olduğu bir gece, aktör Will Smith'in, Rock'ın bir ödülü sunmadan önce Smith'in eşi Jada Pinkett Smith hakkında yaptığı şakanın ardından komedyen Chris Rock'a tokat atmasıyla gölgelendi.

Will Smith gecenin ilerleyen saatlerinde en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanacak ve gözyaşları içinde yaptığı kabul konuşmasında tokat için Akademi'den özür dileyecekti. Bir sonraki ay Akademi Smith'i 10 yıl boyunca ödül törenlerinden men ederek cezalandırdı.

Geçmişten bugüne Oscar'ın unutulmaz anları - 19

Oyuncu John Cena, Oscar sahnesine hiç de alışık olmadığımız bir görünümle çıktı. En İyi Kostüm ödülünü sunmak için sahneye çıkan oyuncu yalnızca terlik giymeyi tercih etti.

Daha sonra gecenin sunucusu Jimm Kimmel, bir perdeyle Cena'yı sardı.

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