Geleceğe Dönüş kehanetleri: 35 yıl sonra gerçekleşen öngörüler!

VR GÖZLÜKLER

Günümüzde yaygın olarak kullanılan ancak o dönem için oldukça fütüristik görünen bir teknoloji film boyunca birçok karakterin taktığı VR gözlükleri.

O dönemde bu teknoloji son derece yenilikçi görünüyordu; çünkü 1985'te gerçek anlamda işlevsel VR gözlükleri henüz piyasaya sürülmemişti.