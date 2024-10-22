Geleceğe Dönüş kehanetleri: 35 yıl sonra gerçekleşen öngörüler!
Başrollerinde Michael J. Fox (Marty McFly) ve Christopher Lloyd'un (Emmett Brown) yer aldığı Geleceğe Dönüş serisi ilki 1985 yılında olmak üzere 3 filmi ile izlenme rekorları kırmıştı. Üçlemenin 2. bölümünde Marty McFly, 1985 yılından, 21 Ekim 2015'e zamanda bir yolculuk gerçekleştiriyordu. Filmin uzun yıllar boyunca, farklı nesiller arasında popüler olmasıyla birlikte; 2011 yılının 21 Ekim tarihi ilk kez "Geleceğe Dönüş Günü" olarak kutlanmıştı. Peki yapımcıların 35 yıl önce hayalini kurduğu ve beyaz perdeye yansıttığı gelecek kehanetlerinin hangileri gerçekteşti?
21 Ekim, zamanda yolculuk temasının işlendiği Back to the Future (Geleceğe Dönüş) filmi hayranları için önemli bir gün.
Filmin baş karakteri Marty Mcfly, "Doktor" lakaplı çılgın mucit Emmet Brown'un icat ettiği zaman makinesiyle, yaşadığı 1985 yılından 21 Ekim 2015 tarihine yolculuk yapıyordu.
Üç filmlik serinin ikinci filminde geleceğe giden 17 yaşındaki Marty, gelecekteki ailesiyle ilgili sorunlarını çözmek isterken kendini çok daha karmaşık olayların içerisinde buluyordu.