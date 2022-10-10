Geleceğe Dönüş yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada

Michael J. Fox , Geleceğe Dönüş serisi hakkında konuştuğu panelde, “Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı” diyerek, Lloyd ile çalışmayı 'eğlenceli' bulduğunu da ekledi. Bunun nedenini de ünlü aktörün ‘bir dahi olmasına’ bağladı.

Fox, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken, Lloyd da Fox’a övgü dolu sözler sarf etti.