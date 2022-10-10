Geleceğe Dönüş yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada

80’li yıllarda hafızalara kazınan Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin iki efsane karakteri Marty McFly ile Doktor Emmett Brown 37 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Fantastik bilim-kurgu türündeki filmin seyirciyle buluşmasından yıllar sonra başrol oyuncuları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, New York’ta düzenlenen Comic Con Festivali’nde panele katıldı.
Fox’un sağlığı, 1991'de Parkinson teşhisi konmasından bu yana birçok hayranı taraftarın endişe konusu olmuştu. Önceki gün düzenlene etkinlikte hastalığın, şaşırtıcı bir şekilde Fox’un vücuduna fiziksel olarak zarar verdiği sahnede yürürken açıkça görüldü.
61 yaşındaki Kanadalı-Amerikalı oyuncu ile 83 yaşındaki Emmy ödüllü Lloyd’un binlerce hayranının önündeki buluşmasının özelliği, yıllar sonra bir ilk olmasıydı.
Michael J. Fox , Geleceğe Dönüş serisi hakkında konuştuğu panelde, “Bu filmin en iyi yanı Chris'le çalışmaktı” diyerek, Lloyd ile çalışmayı 'eğlenceli' bulduğunu da ekledi. Bunun nedenini de ünlü aktörün ‘bir dahi olmasına’ bağladı.
Fox, filmin başarısının kimyalarının uyuşmasıyla ilgili olduğunu söylerken, Lloyd da Fox’a övgü dolu sözler sarf etti.
Fox’un, hastalığının aşamasının ilerlemesinden dolayı hareketlerindeki katılığa ve yavaşlığa rağmen, kendisini ve Christopher Lloyd'u ayakta alkışlayan binlerce hayranına neşeli bir şekilde el sallarken morali yüksek görünüyordu.
İkili, hayranlarını birlikte selamlarken birbirlerine sarılmayı da ihmal etmedi.
İkilinin hayranları, Comic Con'da yeniden bir araya gelen ikilinin görüntülerini izlerken neler hissettiklerini Twitter'da paylaştı. Pek çok hayran, duygulandığını söylerken, Michael J. Fox’un sağlığındaki kötü gidişata rağmen halkın önüne çıkmaya devam etme cesaretini takdirle karşıladı.
1985 yapımı bilimkurgu, macera ve komedi türündeki Geleceğe Dönüş, gösterime girdikten sonra, 380 milyon dolar hasılat yaptı. Çok iyi yorumlar alarak yılın en başarılı filmlerinden biri olan Geleceğe Dönüş’te bir delikanlının kazara 1985 yılından 1955 yılına gitmesi konu ediliyor. Lisede okuyan anne ve babası ile tanışan genç, yanlışlıkla annesinin romantik ilgisini çekiyor. Genç, anne ve babasının aşık olmasını engellediği için hatasını telafi edip 1985 yılına geri dönmek zorunda kalıyor.