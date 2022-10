Geleceğe Dönüş yıldızları Michael J Fox ve Christopher Lloyd 37 yıl sonra bir arada

80’li yıllarda hafızalara kazınan Geleceğe Dönüş (Back To The Future) filminin iki efsane karakteri Marty McFly ile Doktor Emmett Brown 37 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Fantastik bilim-kurgu türündeki filmin seyirciyle buluşmasından yıllar sonra başrol oyuncuları Christopher Lloyd ve Michael J. Fox, New York’ta düzenlenen Comic Con Festivali’nde panele katıldı.