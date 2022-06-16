Gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması nerede yapılacak?

Avrupa Yayın Birliği’nden (EBU) İngiliz Metro gazetesine yapılan açıklamada, “Kazanan Ukraynalı yayıncıyla ve diğer paydaşlarla 67. Eurovision Şarkı Yarışması’nın en uygun şekilde organize edilmesi için halen görüşme aşamasındayız. Eurovision Şarkı Yarışması dünyanın en kompleks TV yayınlarından biri. Açıkçası, gelecek yılki yarışmaya ev sahipliği yapmanın bazı benzersiz zorlukları var. Bu büyüklükte bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın lojistiği nedeniyle, etkinliğin sorunsuz çalışmasını ve sürekliliğini garanti altına almak adına, gelecek yılki yarışma için en uygun yer konusunda karar verirken geniş bir değerlendirme sürecinden geçiyoruz” dedi.