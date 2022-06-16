Gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması nerede yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr | 16.06.2022 - 09:43 - Son Güncelleme : 16.06.2022 - 09:45
Ukrayna’dan Kalusha Orkestra, Rusya saldırısı altında olan ülkeleri adına yarıştıkları 66. Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinciliği kazandı. Yarışmanın ikincisi ise İngiltere oldu. Yarışmanın yapıldığı mayıs ayından bu yana pek çok kişi, savaş koşulları nedeniyle yarışmanın Ukrayna’da değil, İngiltere’de yapılacağını konuşuyor. Bu iddiayı, İspanya devlet televizyonu RTVE’den Manuel Pérez Tornero da dile getirerek, gelecek yıl yarışmayı BBC’nin yayınlamasının yüksek olasılık olduğunu söyledi.
Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanı Oleksandr Tkachenko ise son açıklamasında gelecek yıl Eurovision’un ev sahibi olacaklarını söyleyerek, “Yarışmanın Ukrayna’da yapılmasından yana bir sıkıntımız yok. Tek sorun, savaş sırasında kimsenin Eurovision yapmamış olması. Şimdi EBU'nun belirlediği en önemli koşullara meslektaşlarımızla birlikte yanıt arıyoruz ama sanırım bazı koşulların değiştirilmesi gerektiğini açıklamamız gerekecek” demişti.
Avrupa Yayın Birliği’nden (EBU) İngiliz Metro gazetesine yapılan açıklamada, “Kazanan Ukraynalı yayıncıyla ve diğer paydaşlarla 67. Eurovision Şarkı Yarışması’nın en uygun şekilde organize edilmesi için halen görüşme aşamasındayız. Eurovision Şarkı Yarışması dünyanın en kompleks TV yayınlarından biri. Açıkçası, gelecek yılki yarışmaya ev sahipliği yapmanın bazı benzersiz zorlukları var. Bu büyüklükte bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın lojistiği nedeniyle, etkinliğin sorunsuz çalışmasını ve sürekliliğini garanti altına almak adına, gelecek yılki yarışma için en uygun yer konusunda karar verirken geniş bir değerlendirme sürecinden geçiyoruz” dedi.
EBU yetkilisi ayrıca, “Lojistik, finansman, kapasite ve daha da önemlisi emniyet için tüm gereksinimleri tartışıyoruz. Dünya çapındaki izleyicilerin geleneksel olarak sevdiği tüm bileşenlere ve heyecana sahip bir etkinlik sunacak bir çözüm bulmayı umuyoruz” diye konuştu.
İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenen Eurovision'da Kalush Orchestra'nın 'Stefania' şarkısıyla temsil ettiği Ukrayna, finalde en yakın rakibine tam 165 puan fark atmayı başardı. Yarışmada Ukrayna 631, Birleşik Krallık ise 466 oy topladı.